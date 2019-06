I Toronto Raptors hanno battuto i Golden State Warriors in gara-3 delle finali della NBA

Live Golden State-Toronto - gara-3 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Raptors avanti a fine terzo quarto (83-96) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA Live di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-3 delle NBA Finals 2019. La serie si trasferisce in quel di Oakland per una gara-3 che può risultare fondamentale nella serie tra i Golden State e i Toronto. Si riparte dall’1-1 maturato in Canada, con la brillante vittoria dei Raptors in gara-1 e con il cuore dei Warriors uscito tutto in gara-2. Infermeria piena in casa Warriors con Kevin Looney che ha ...

Live Golden State-Toronto - gara-3 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Warriors e Raptors si sfidano alla Oracle Arena per il 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA Live di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-3 delle NBA Finals 2019. Le NBA Finals 2019 si trasferiscono in quel di Oakland per una gara-3 che può risultare fondamentale nella serie tra i Golden State e i Toronto. Si riparte dall'1-1 maturato in Canada, con la brillante vittoria dei Raptors in gara-1 e con il cuore dei Warriors uscito tutto in gara-2. Proprio la sfida di lunedì ha lasciato più di ...

Com’è finita gara-2 delle finali playoff NBA tra Golden State Warriors e Toronto Raptors : Nella notte tra domenica e lunedì a Toronto, in Canada, si è giocata gara-2 delle finali di basket NBA tra Golden State Warriors e Toronto Raptors: hanno vinto i Warriors per 109-104, portando la serie sull’1-1 (vince il campionato la

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : riassunto e highlights di gara-2 : I Golden State Warriors vincono gara-2 delle NBA Finals 2019, andando a espugnare la Scotiabank Arena, casa dei Toronto Raptors e primo impianto canadese a ospitare l’ultimo atto della massima lega professionistica del continente americano. Nonostante i 34 punti e 14 rimbalzi di Kawhi Leonard, Golden State trova risorse infinite dopo i 25 di Thompson e i 23 di Curry, tant’è vero che l’uomo decisivo è Andre Iguodala, uno che non ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : il parziale da urlo dei campioni in carica nel terzo quarto : Quando comincia il terzo quarto, gara-2 tra Raptors e Warriors è in sostanziale equilibrio. Sei minuti dopo, ha cambiato totalmente faccia. Merito del parziale di 18-0 di Golden State, in grado di mettere in piedi un momento di pallacanestro dei suoi, senza un protagonista particolare, ma con tutti coinvolti a vario titolo. Alla lunga, questa fase dell’incontro si rivela decisiva per portare il fattore campo dalla parte degli uomini di ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : Klay Thompson MVP di gara-2 : 25 punti, 5 rimbalzi, 5 assist: queste sono le cifre di Klay Thompson, che finisce come MVP di gara-2 di queste NBA Finals rivelandosi fattore di grandissima importanza nel successo dei Golden State Warriors, capaci di espugnare la Scotiabank Arena (ex Air Canada Centre) di Toronto, ribaltando dunque il fattore campo. Ha già quattro Finals alle spalle, l’altro Splash Brother, ma non sembra sentirlo minimamente, e continua a tirare, e ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : le più belle azioni di gara-2 : Lo spettacolo della NBA non manca neppure nel suo momento più alto: siamo in tempo di Finals, eppure è proprio qui che al lato agonistico si unisce quello che fa strabuzzare gli occhi agli spettatori. Nella top 5 della notte troviamo in maggioranza i Toronto Raptors, con Kawhi Leonard, Fred VanVleet, Marc Gasol per Norman Powell e l’alley oop per Pascal Siakam, ma il numero 1 se lo prende qualcuno che, in casa Golden State, ha avuto anche ...

LIVE Toronto-Golden State - Gara-2 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Raptors avanti all'intervallo (59-54) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Toronto Raptors-Golden State Warriors, Gara-2 delle NBA Finals 2019. Il secondo capitolo della serie con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 e che puntano ad una nuova vittoria per cominciare a mettere un piccolo sigillo su questa finale. Dall'altra parte ci sono i campioni in carica che sono quasi obbligati a vincere per non trovarsi in una situazione nella quale non sono mai stati nelle ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - le più belle azioni di gara-1 : Spettacolo a volontà nella gara-1 delle NBA Finals 2019 tra Toronto Raptors e Golden State Warriors: i canadesi vincono questa prima partita, avvicinandosi all’obiettivo dell’anello, anche grazie a un buon numero di azioni che si lasciano guardare. Al primo posto delle migliori azioni della notte c’è Fred VanVleet, ma non col trick shot quasi dalla lunga distanza, bensì con qualcos’altro, anche se sempre nell’ultimo ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - Assist of the Night : grande giocata di Pascal Siakam : Pascal Siakam ha trascinato i Toronto Raptors alla vittoria nella gara-1 delle NBA Finals. Il n°43 dei canadesi è stato autore di una partita memorabile, mettendo a referto 32 punti con 14/17 dal campo, nel successo 118-109 contro i Golden State Warriors. Siakam ha realizzato cinque Assist, tra cui quello che gli vale il riconoscimento di Assist of the Night. Una giocata di grande qualità, con Siakam che riceve palla in volo e serve all’indietro ...