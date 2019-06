Concorso presidi nel caos | il Tar pronto ad annullare la prova scritta

Concorso presidi - dopo l'inchiesta dell'Espresso il Tar potrebbe annullare tutto : Il servizio del nostro giornale apre uno scenario senza precedenti per il Miur: il tribunale amministrativo il 2 luglio deciderà se far ripetere l'esame per dirigenti scolastici. Ma non finisce qui: anche la procura di Roma ha aperto un'inchiesta La deputata M5S in commissione Istruzione: "Anch'io ho fatto il Concorso presidi" " Concorso presidi, uno scandalo tutto italiano "