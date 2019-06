Benedict Cumberbatch è Thomas Edison Il trailer di «L’uomo che illuminò il mondo»

Patrick Melrose - seconda stagione in vista per Benedict Cumberbatch - : Niccolò Sandroni Benedict Cumberbatch potrebbe tornare ad interpretare Patrick Melrose nella serie tv andata in onda un anno fa su Sky Atlantic. Dalla produzione c’è il via libera Benedict Cumberbatch di nuovo nel ruolo di Patrick Melrose, i produttori vogliono una seconda stagione. Dopo il successo ai British Academy Television Awards con il premio come miglior attore per Benedict Cumberbatch e per il racconto come miglior miniserie ...

Maschilismo e conflitti familiari in The Power of the Dog - il film con Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Moss su Netflix nel 2021 : Grande giornata per Netflix: il gigante dello streaming si è assicurato i diritti per la distribuzione globale di The Power of the Dog, con Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Moss. Il film uscirà nelle sale e in streaming nel 2021. The Power of the Dog è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Don Winslow. Quest'ultimo ruota attorno alle vite di due ricchi fratelli, Phil (Benedict Cumberbatch) e George Burbank, proprietari del ...

Patrick Melrose - produttori e Benedict Cumberbatch interessati ad una seconda stagione : Le chiamano limited series, "serie limitate", ma se il successo arriva quel "limitate" può anche essere cancellato facilmente. E' successo per Big Little Lies, partita come serie limitata, che sarebbe dovuta durare solo una stagione (la seconda, infatti, andrà in onda negli Stati Uniti dal 9 giugno ed in Italia dal 18), e potrebbe succedere per Patrick Melrose.La fortunata ed acclamata miniserie che ha visto come protagonista Benedict ...

Patrick Melrose potrebbe tornare con la seconda stagione : Benedict Cumberbatch che ne pensa? : Colpo di scena per Patrick Melrose: concepita come miniserie fine a se stessa, lo show con Benedict Cumberbatch potrebbe tornare con una seconda stagione. Lo annuncia Deadline, che svela i primi retroscena di questo cambio di rotta. Il team creativo dietro Patrick Melrose starebbe pensando di riportare in vita la serie con un secondo ciclo di episodi. Chissà cosa ne pensa Benedict Cumberbatch, fresco di Bafta per il ruolo del protagonista, ...

La rivincita di Benedict Cumberbatch ai Bafta 2019 con reunion di Sherlock - da snobbato a vincitore (video) : Ci è voluto un anno, ma alla fine il talento di Benedict Cumberbatch in Patrick Melrose è stato riconosciuto. La star britannica ha conquistato la notte dei Bafta 2019, portando a casa il premio come Miglior Attore Protagonista. Una vittoria che ha il sapore di una rivincita; infatti, il protagonista di Sherlock era stato nominato sia agli Emmy che al Golden Globe per la sua interpretazione, ma non è riuscito a ottenere le ambite statuette - ...