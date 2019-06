Air Italy | sui biglietti compare l' opzione X

Maschio - femmina o "X"? Air Italy prima compagnia europea a consentire la scelta : Vola all'avanguardia sui diritti: da oggi è possibile anche scegliere la voce "MX" per non definire affatto il proprio genere

Sciopero aerei 21 maggio : voli a rischio per chi viaggerà con Alitalia e Air Italy : In data venerdì 17 maggio 2019 andrà in scena uno Sciopero generale, che andrà a coinvolgere anche il settore dei trasporti pubblici. Sarà una giornata particolarmente critica su più fronti, ma fortunatamente il comparto aereo non sarà interessato da questa protesta. Nonostante tutto, però, ci saranno comunque disagi a qualche giorno di distanza. Per la precisione, si saranno previsti in data martedì 21 maggio 2019. Durante questa giornata, si ...

Air Italy inaugura il Milano " Toronto : E' decollato oggi il primo volo diretto da Milano verso la città canadese di Toronto, quinta destinazione nordamericana servita da Air Italy dal proprio hub di Malpensa. La rotta sarà operativa sei ...

Incertezza sul futuro di Air Italy a Olbia : Forte Incertezza sui voli che Air Italy dovrebbe operare senza compensazione sullo scalo di Olbia . Non c'è ancora notizia del ventilato accordo con Alitalia , che gestisce il servizio dopo avere ...

Continuità territoriale - Air Italy blocca i voli per Milano e Roma da Olbia. Rischio caos per i passeggeri : Continuano i disagi per Olbia. 'Della telenovela della Continuità territoriale non si vede la fine. Purtroppo i cittadini sardi ed i passeggeri in senso lato sono e vengono lasciati in balia dei venti"...

Air Italy sceglie Tayaran Jet sulle rotte nord-sud Italia : Tayaran Jet, vettore bulgaro in esercizio dall'agosto 2018 con la compagnia Italiana FlyErnest , fornirà un suo aereo anche ad Air Italy per voli di linea sulla direttrice Nord/Sud Italia. Saranno 6 ...

In vendita voli invernali 2019/20 Air Italy : Air Italy ha messo in vendita il network 2019/20 incentrato sulle rotte offerte sul proprio hub di Milano Malpensa e con nuovi orari ottimizzati sia per offrire comode connessioni via Milano, sia per ...

Air Italy tra il fronte di Olbia e la cortina americana : Si conclude una settimana travagliata per Air Italy , impegnata sul fronte interno per le ostilità che la compagnia, ex Meridiana, ha aperto con Alitalia e legate alla continuità territoriale da Olbia ...

L’ingarbugliata questione tra Air Italy e Alitalia per i voli dalla Sardegna : Le due compagnie sono da mesi in competizione per i voli tra Olbia, Roma e Milano, e ora sono a rischio molte prenotazioni e centinaia di posti di lavoro

Continuità territoriale - Air Italy non cambia idea : "Impensabile condividere tratte di Olbia con Alitalia" : MILANO - Air Italy chiude la porta su una condivisione delle tratte da e per Olbia con Alitalia, lasciando aperta la battaglia per la Continuità territoriale che riguarda la Sardegna e la 'sua' ...

AirItaly - no a voli Olbia con Alitalia : ANSA, - CAGLIARI, 16 APR - "La proposta illustrata ieri dal presidente Solinas durante l'incontro tenutosi a Villa Devoto alla presenza di una delegazione della nostra compagnia e di Alitalia è ...

Air Italy contesta soluzione continuità territoriale : Air Italy attacca duramente la soluzione sulla continuità territoriale proposta da Regione Sardegna e Ministero dei Trasporti , parlando di "squilibrio" , conseguente alla estensione della vecchia ...

Sardegna - Air Italy rinuncia ai voli su Olbia : MILANO - Rottura da parte di Air Italy, la ex Meridiana, che rinuncia ai collegamenti su Olbia in regime di continuità territoriale, senza contributi pubblici, a favore di Alitalia. La compagnia aerea ...

Air Italy inaugura il volo diretto Milano-San Francisco : Il primo volo non-stop di Air Italy per San Francisco è decollato da Milano Malpensa alle 13.35 di mercoledì 10 aprile. Si tratta della quarta destinazione verso il Nord America servita da Milano dopo ...