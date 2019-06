AIDS | Icar | “6 persone su 10 non vorrebbero un collega con l’Hiv”

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Stigma e ignoranza circondano ancora l’Hiv: il 58% degli intervistati in una recente indagine sarebbe a disagio nel lavorare a fianco di una persona sieropositiva, e pensa che esiste la possibilità di contagiarsi con un bacio, a causa di uno starnuto o condividendo del cibo. Se n’è parlato durante l’11esima edizione di(Italian Conference onand Antiviral Research), la Conferenza italiana sue ricerca antivirale in corso a Milano. Nell’indagine ‘Is Hiv sorted’ – condotta su 24.212 adulti residenti in 9 Paesi dell’Europa occidentale (Italia inclusa) e 6 dell’Est Europa, commissionata da Iapac (International Association of Providers ofCare), Fast-Track Cities e Gilead Sciences – quasi la metà (43%) degli intervistati residenti in Italia ignora che l’Hiv sia un virus e solo il 37% è in grado di definire ...

