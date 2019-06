Uomo morso da un ragno violino | serie di attacchi in Italia

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Allarme in Sicilia, dove è stato registrato il terzo caso dida. L’episodio si è verificato a Enna, nell’entroterra siciliano, riportano l’Ansa e diverse fonti locali, tra cui Catania Live University. La vittima di questo aracnide velenoso è undi cui, al momento, non si conosce l’identità. È stato immediatamente trasferito in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto alle terapie necessarie e lo hanno dichiarato fuori pericolo. Il personale sanitario gli ha somministrato una cura a base di cortisone e antistaminici, per contrastare l’effetto del veleno introdotto nell’organismo. Prossimamente sarà sottoposto a una risonanza magnetica e una Tac per escludere possibili effetti collaterali. Terzo caso quest’anno a Enna, in pochi mesi, dida, dopo il caso di due donne sessantenni. Stavolta è toccato a unsul braccio dal piccolo ...

