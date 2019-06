Ue | Oettinger | procedura contro Italia inevitabile se numeri restano questi

Oettinger : “Se i numeri saranno confermati avvieremo la procedura contro l’Italia” : «Se domani i numeri verranno confermati non potremmo sottrarci a una procedura per deficit». Lo ha detto il Commissario Ue al Bilancio, Guenther Oettinger, in una intervista rilasciata ieri all’emittente tedesca n-tv e pubblicata sul sito della tv alla vigilia del collegio dei commissari in corso in queste ore a Bruxelles....

