Spazio | Cina | effettuato il primo lancio di razzo vettore da nave cargo

Spazio - Cina : entro il 2019 il primo lancio marittimo di un vettore Long March-11 : China Aerospace Science and Technology Corporation ha reso noto che il primo lancio di un razzo vettore Long March-11 da una piattaforma marittima è previsto entro quest’anno. “Il primo lancio di un razzo vettore da piattaforma marittima in Cina è previsto per la metà del 2019, nel Mar Giallo“, ha precisato uno dei responsabili del progetto. Un lancio via mare ha molti vantaggi rispetto a un lancio da terra: il sito è ...

Spazio : la Cina costruirà una stazione scientifica sulla Luna entro 10 anni : Il direttore dell’Agenzia spaziale nazionale cinese Zhang Kejian, riporta l’agenzia Xinhua, ha reso noto che la Cina intende costruire una stazione di ricerca scientifica al polo sud della Luna e realizzare una nuova missione di esplorazione con astronauti entro 10 anni. La Cina lancerà alla fine di quest’anno la missione Lunare Chang’e-5 per raccogliere e riportare sulla Terra campioni dal satellite. Inoltre, Pechino ...

Spazio - la Cina simula una base marziana nel deserto del Gobi : Milano, 17 apr., askanews, - La Cina va su Marte, o meglio... crea una base marziana sulla Terra, preparandosi al turismo spaziale. Teatro di questa nuova avventura: il deserto del Gobi nella ...

F1 - GP Cina 2019 : Sebastian Vettel è già con le spalle al muro a Shanghai? Leclerc reclama Spazio : Siamo solo al terzo round e il Circus della Formula Uno rivolge il proprio sguardo alla Cina, sulla pista di Shanghai. La Ferrari, allo stato attuale delle cose, ha deluso: in Australia è mancata completamente la prestazione e in Bahrein l’affidabilità sulla monoposto di Charles Leclerc, negando al monegasco la prima vittoria in carriera. Questi aspetti, ormai, sono già noti anche ai sassi ma, nello stesso tempo, il tedesco Sebastian ...

