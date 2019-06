La vera causa dei disastri dei Boeing 737 Max

Salento - in primavera niente turisti a causa del maltempo : Emanuela Carucci Tornano di moda Tunisia, Egitto e Marocco niente più vacanze nel Salento. Il maltempo ha bloccato, per quest'anno, le prenotazioni dei turisti nelle strutture ricettive a partire da maggio al contrario degli altri anni.A darne notizia è la Gazzetta del Mezzogiorno. Negli anni passati, a metà maggio c'era già il sold out. Gli alberghi e le altre strutture registravano già il tutto pieno dagli inizi di maggio e per ...