Investirono motociclista in via Cassia senza soccorrerlo | individuati e denunciati

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, hanno individuato il pirata della strada che il 23 marzo scorso, sulla via, aveva travolto un, un agente della Polizia di Stato. Il, sin da subito apparso in gravissime condizioni e privo di sensi, e’ stato trasportato presso il Pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli con fratture multiple. Una volta risvegliatosi non ricordava nulla dell’accaduto e, dopo due settimane di ricovero e un intervento chirurgico e’ stato dimesso. Alcuni testimoni che avevano assistito al sinistro avevano fornito agli agenti la descrizione dell’autovettura che si era data alla fuga e i tratti somatici del conducente. Dopo complesse indagini gli investigatori, analizzando una lista di migliaia di automobili, setacciata in modo capillare, sono ...