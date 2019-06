Formula 1 – Il piccolo Harry non ce l’ha fatta | Hamilton commosso sui social | “sei stato

Formula 1 - un’altra tremenda notizia per Lewis Hamilton : il piccolo Harry non ce l’ha fatta : Il piccolo tifoso a cui Hamilton aveva regalato la monoposto di Formula 1 e il trofeo del Gp di Spagna è morto sabato sera dopo una tremenda malattia Il piccolo Harry Shaw non ce l’ha fatta, è morto sabato sera dopo una tremenda malattia che non gli ha lasciato scampo. Il piccolo tifoso di Lewis Hamilton aveva intenerito tutti, pilota britannico compreso, prima del Gran Premio di Barcellona, inviando un dolce messaggio al campione ...

Formula 1 - l’emozione di Leclerc : “quando ero piccolo guardavo il Gp di Monaco dal balcone” : Emozione e brividi per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il suo primo Gran Premio di casa con la tuta Ferrari addosso Da piccolo guardava le monoposto dal balcone e sognava un giorno di guidarle, provando le emozioni di correre tra le stradine strette del Principato di Monaco. Quel giorno è arrivato, anzi quest’anno Leclerc gareggerà davanti ai propri connazionali al volante di una Ferrari. Photo4/LaPresse Un sogno finalmente ...

Lewis Hamilton regala una Mercedes di Formula 1 e il trofeo del GP di Spagna al suo piccolo fan malato : Tutto è incominciato con un video. Il piccolo Harry Shaw, 5 anni, salutava il suo campione del cuore, Lewis Hamilton, augurandogli il meglio in vista dell'imminente Gran Premio di Spagna. Lo faceva timidamente, ma con un grande sorriso, dal lettino di ospedale in cui era ricoverato a causa di un Sarcoma di Ewing, una rara e gravissima patologia di tumore alle ossa attualmente incurabile. Il team della Mercedes riceve il video, e lo mostra al ...

Formula 1 - gesto magnifico di Hamilton : nel giardino del piccolo Harry arriva un regalo stratosferico [FOTO] : Il pilota britannico ha voluto ricompensare il proprio piccolo fan malato di cancro, inviandogli a casa un regalo stratosferico Lewis Hamilton ha dato per l’ennesima volta prova del suo gran cuore, facendo al piccolo Harry un regalo davvero speciale. Il suo giovane fan, malato terminale di cancro, ha ricevuto in dono dal pilota della Mercedes addirittura la riproduzione della monoposto 2018 con cui Lewis ha vinto il titolo ...

Formula 1 – Hamilton commosso in Spagna - la dedica al piccolo tifoso malato di cancro è emozionante : Lewis Hamilton e la speciale dedica al baby tifoso malato di cancro: il britannico non nasconde un pizzico di emozione nella conferenza stampa post Gp di Spagna Lewis Hamilton lo aveva promesso: “cercherò di renderti orgoglioso”, queste le parole del britannico della Mercedes nei confronti del suo piccolo tifoso malato di cancro. Il campione del mondo in carica è uno che le promesse le mantiene, o comunque fa di tutto per ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen e il futuro del piccolo Robin : “gli piacciono i motori - ma se vorrà fare il ballerino…” : Il pilota finlandese ha parlato del futuro del figlio, sottolineando come sia già orientato verso una vita di… motori Di padre in figlio, capita spesso che la passione del genitore venga poi trasmessa ai suoi eredi. Succede nel calcio e anche nei motori, così come in ogni campo della vita. LaPresse/Photo4 Potrebbe accadere pure in casa Raikkonen, dove il piccolo Robin pare essersi già innamorato del mondo di papà Kimi. A rivelarlo è ...