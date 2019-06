Topi rosicchiano la fibra e la provincia di Belluno ​rimane senza internet

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Aurora Vigne I roditori fanno il nido in una canaletta con i cavi. A causa dei danni i danni labellunese è rimastaLabellunesea colpa dei. La storia in sè fa ridere, ma in realtà ha fatto meno ridere i residenti della zona del capoluogo veneto. Tutto è iniziato quando alcuni roditori si sono insediati in una canaletta che contiene laottica. Fin qui tutto bene. Ma poi, a forza di rosicchiare e rosicchiare, laè stata danneggiata e il collegamento è saltato. Il mondo digitale è stato così troncato da alcuni. E in tutta la. Un danno non da poco se consideriamo che siamo nell'era digitale e dell'iperconnessione. Nel mondo dove tutto è veloce e nulla è lento. A rimetterci, infatti, non sono stati solo i residenti, ma anche l'Agenzia delle Entrate, le Poste, diverse banche, negozi e aziende che ...

