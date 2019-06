Juve | sarebbero pronti grandi acquisti | da Milinkovic a Koulibaly | i possibili nomi

Juventus - Sarri sempre più vicino : i sogni di mercato sarebbero Chiesa - Icardi e Pogba : Salvo clamorosi novità, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus, l’accordo sarebbe già stato raggiunto: mancherebbero solo alcuni dettagli e poi verrà ufficializzato. Secondo il Corriere dello Sport già domani l’ex Napoli sarà a Torino per firmare l’accordo che lo legherà ai bianconeri e lo porterà ad avere uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione....Continua a leggere

Juve : con il possibile arrivo di Sarri - Mandzukic - Cuadrado e Costa sarebbero in bilico : La Juventus in questo momento naviga nell'incertezza perché non ha ancora ingaggiato il nuovo allenatore, anche se fonti attendibili direbbero che la ricerca è ormai ai titoli di coda. Il profilo più accreditato per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri, sarebbe Maurizio Sarri, fresco vincitore con il suo Chelsea dell'Europa League. L'accordo economico tra la dirigenza della Continassa e l'ex Napoli, sarebbe stato raggiunto ...

Inzaghi e Sarri sarebbero in pole per la panchina della Juve - ma spunta anche Mihajlovic : Il tormentone sulla permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juve, è terminato con un doloroso divorzio, ora per giorni impazzerà il toto allenatori. La dirigenza della Continassa avendo capito da tempo che l'era Allegri era ormai ai titoli di coda, ha iniziato a sondare il terreno per parecchi profili sia italiani che esteri, ma al momento non è dato sapere chi erediterà il trono dell'ex Milan. I più quotati Tra i tecnici italiani piace ...

Dybala : Bayern Monaco e Atletico Madrid sarebbero interessate - la Juve aspetta le offerte : Paulo Dybala si starebbe allontanando dalla Juventus. Le voci di una sua cessione sono sempre più insistenti e in cima alla fila per l’argentino ci sarebbero Bayern Monaco e Atletico Madrid. Fondamentale per sapere quale sarà il futuro della Joya sarà la decisione sul nuovo allenatore. In settimana Agnelli incontrerà Allegri, le parti sembrano più vicine rispetto a qualche giorno fa, ma non sono escluse sorprese con il sogno Guardiola e ...

Juve - cinque i giocatori che sarebbero incedibili secondo la società : tra questi Ronaldo : La Juventus dovrebbe ripartire dallo 'zoccolo duro' la prossima stagione. Come scrive Sky Sport, sarebbe cinque gli intoccabili dalla dirigenza bianconera, i giocatori su cui fare affidamento anche la prossima stagione: parliamo di Szczesny, Bonucci, Chiellini, Cristiano Ronaldo e Matuidi. Molto ovviamente passerà anche dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, ma la Juventus dovrebbe affidarsi all'esperienza e alla qualità ...

Juventus - sarebbero state decise alcune cessioni importanti : fra queste si ipotizza Dybala : I tifosi della Juventus sono in attesa di sapere quando ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Dopo il vertice tra il presidente bianconero e il tecnico livornese verranno delineate le linee guida per il futuro. Al momento sembra che non ci saranno scossoni sulla panchina della Juve e Massimiliano Allegri viaggia verso la conferma. Anche se le voci sui suoi possibili sostituti non accennano a diminuire e i ...

Calciomercato Juve - sarebbero pronte 5 cessioni : tra queste Pjanic : L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax potrebbe avere cambiato notevolmente i programmi della Juventus per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di effettuare una vera e propria rivoluzione in estate. L'obiettivo di Andrea Agnelli sarebbe quello di realizzare tra i quaranta e i cinquanta milioni di plusvalenze attraverso la cessione di alcuni big. Al ...

Calciomercato Juventus - sarebbero pronti tre colpi di spessore : tra questi Koulibaly : L'eliminazione dalla Champions League subita per mano dell'Ajax fa ancora molto male in casa Juventus. Perciò, la dirigenza bianconera si sta già muovendo per mettere a segno alcuni importanti colpi per la prossima stagione. Uno dei reparti che verrà certamente rinforzato è la difesa, che ha mostrato numerose lacune in Champions League, dove la Juventus ha subito ben quattro sconfitte in dieci partite disputate. Gli obiettivi di Paratici sono De ...

Calciomercato Juve : solo due terzini sarebbero sicuri di restare - tra questi Joao Cancelo : La Juventus potrebbe essere rivoluzionata la prossima stagione: la disfatta europea ha messo in evidenza l'esigenza per la rosa bianconera di essere ringiovanita e di essere arricchita con giocatori di qualità. Troppi giocatori hanno deluso ed alcuni attesi al definitivo salto di qualità non hanno rispettato le aspettative. A proposito di difesa, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente ...

Juventus - possibili sette grandi colpi di mercato : fra questi ci sarebbero Isco e Varane : In questi giorni, si stanno già scatenando alcune voci sul mercato della Juventus. In particolare l'attenzione è rivolta a due reparti. Infatti, Fabio Paratici vorrebbe rinforzare soprattutto la retroguardia e la linea mediana, anche perché in difesa andranno a scadenza di contratto Andrea Barzagli e Martin Caceres. Il numero 15 juventino appenderà gli scarpini al chiodo e per sostituirlo si punterà su un profilo molto affidabile. Il Corriere ...

Calciomercato Juventus - i bianconeri sarebbero pronti a cedere Douglas Costa : Il mercato è pronto ad entrare nel vivo in generale per tutti i top club europei, in particolar modo per quelli che necessitano di una sorta di 'rifondazione'. Dal Paris Saint Germain al Real Madrid, fino ad arrivare alla Juventus, sono tante le deluse in Europa, e proprio per questo la volontà delle rispettive dirigenze è cercare di costruire una rosa in grado di arrivare fino in fondo in Champions League. Una di quelle che dovrà intervenire in ...

La Juve guarda al mercato : nel mirino ci sarebbero vari profili tra cui Varane e Coutinho : Alla Juventus, ormai fuori dalla Champions League e conquistato l'ottavo scudetto consecutivo, non rimane altro da fare che apparecchiare la tavola del mercato estivo, con l'obiettivo di rendere l'organico ancora più performante, in modo da tentare un'altra avventura più proficua in Europa. Assodato che Massimiliano Allegri continuerà ad occupare la panchina bianconera, la dirigenza della Continassa darà l'assalto ai giocatori che il tecnico ...

Calciomercato Juve - sarebbero sei i possibili addii : tra questi anche Pjanic : La Juventus è entrata nella storia dopo la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo, arrivata dopo il 2-1 rifilato in casa alla Fiorentina di Vincenzo Montella. A decidere la gara, valevole per la trentatreesima giornata di campionato, è stato un autogol di German Pezzella, dopo che la Juventus era passata in svantaggio (gol di Milenkovic e pareggio di Alex Sandro). Parte dei tifosi bianconeri, però, sta criticando ferocemente Massimiliano ...

Calciomercato Juventus : Ndombele pista calda - i bianconeri sarebbero in pole position : Il Calciomercato della Juventus entra nel vivo. Dopo la vittoria dell’ottavo Scudetto di ieri, Paratici è al lavoro per migliorare ancora la squadra dei record e dare l’assalto alla Champions League. Nel mirino c’è soprattutto il centrocampo che potrebbe essere rivoluzionato. Già concluso da tempo l'affare Ramsey, dall’Inghilterra raccontano che i bianconeri sarebbero passati in testa nella corsa a Ndombele del Lione. La mediana sarebbe quindi ...