ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Neldi unresidente nel quartiere parigino disono state trovate tracce disuperiori al limite di sicurezza. Per questo, dopo l’divampato nella cattedrale, il 15 aprile scorso, le autorità sanitarie di Parigi hanno invitato tutte le famiglie con bambini di età inferiore a sette anni e le donne incinte che vivono nel quartiere a “recarsi dal proprio medico curante” per un analisi del dosaggio dinel, il cui limite per la salute è di 50 microgrammi per litro. Nel frattempo, l’Agenzia regionale della Salute dell’Ile-de-France sta portando avanti un’inchiesta ambientale per identificare, nei luoghi frequentati dal, eventuali cause alternative a quella dell’. La verifica ha l’obiettivo di stabilire se “i fattori di esposizione al” sussistano ancora. Le stesse ...

fattoquotidiano : Incendio Notre-Dame, trovato piombo nel sangue di un bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Incendio Notre-Dame, trovato piombo nel sangue di un bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte htt… - Cascavel47 : Incendio Notre-Dame, trovato piombo nel sangue di un bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte… -