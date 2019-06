Francesca Neri ricorda Massimo Trosi | Comici così non esistono più

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Alessandro Zoppondo l’attore scomparso 25 anni fa, laripercorre il suo rapporto con Troisi, con il quale ha recitato in “Pensavo fosse amore... invece era un calesse”deve molto a. Fu lui a lanciarla per la prima volta in un ruolo brillante dopo che l’attrice era stata consacrata icona erotica dallo spagnolo Bigas Luna in Le età di Lulù. Era il 1991 e Troisi la volle a tutti i costi come protagonista femminile di Pensavo fosse amore... invece era un calesse. Perre il comico napoletano scomparso venticinque anni fa, laha concesso un’intervista a Il Messaggero nella quale ripercorre il suo intenso rapporto con. “Giravamo a Napoli –l’attrice – dove lui era popolare come Maradona e veniva assaltato dalla folla. Da una parte ne era felice, dall’altra viveva questo enorme successo come un disagio. Era ...

