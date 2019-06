Sta tornando il Tamagotchi

Napoli - la piccola Noemi Sta tornando alla normalità : 'Voglio le patatine' : Ormai la piccola Noemi , la bambina di soli 4 anni ferita gravemente durante una sparatoria a Napoli , nei pressi di piazza Nazionale lo scorso 3 maggio, non è più in pericolo di vita. Negli scorsi giorni la bimba ha lasciato il reparto di rianimazione dell'ospedale Santobono del capoluogo partenopeo, ed è stata trasferita in una stanza attigua, dove adesso anche i nonni e i genitori possono stare con lei. La piccola sta avendo dei miglioramenti ...

Spazio - l’annuncio di Trump : “la NASA Sta tornando grande - adesso torniamo sulla Luna e poi andremo su Marte” : “Sotto la mia amministrazione, stiamo riportando la NASA alla grande zza e torniamo sulla Luna , poi su Marte. Sto aggiornando il budget per includere altri 1,6 miliardi di dollari in modo che possiamo tornare nello Spazio alla grande “. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump , confermando il nuovo piano di sviluppo del settore dell’esplorazione spaziale degli Stati Uniti d’America. L'articolo Spazio , ...

Bolzano - violentata in pieno giorno mentre Sta va tornando da scuola : violentata mentre stava tornando da scuola . Questo quanto accaduto ieri in pieno giorno a Bolzano a una ragazza di sedici anni che stava ri tornando a casa. Lungo la pista ciclabile a due passi dall’accademia europea, due uomini hanno avvicinato la donna, l’hanno strattonata e spinta tra i cespugli fino a lasciarla quasi incosciente. Quando la ragazza si è ripresa, è riuscita a trascinarsi sulla passeggiata dove è stata soccorsa da alcuni ...

Gli utenti di Snapchat Sta nno tornando a crescere : Gli utenti di Snapchat stanno tornando a crescere : nel primo trimestre del 2019 la compagnia ha annunciato che gli utenti attivi ogni giorno sulla piattaforma sono 190 milione, il 2,2 per cento in più rispetto al trimestre precedente, quando gli

Mattino 5 - Andrea Mainardi svela le ultime notizie su Nudo : 'Sta tornando in Italia' : Oggi, mercoledì 10 aprile, nella nuova puntata di Mattino 5 sono giunti gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di Walter Nudo dopo il malore che l'ha colpito a Los Angeles. In collegamento telefonico in trasmissione, Andrea Mainardi, ex concorrente del Gf Vip, ha raccontato dell'ultima conversazione avuta con il suo amico Walter. Le parole di Andrea Mainardi su Nudo 'Abbiamo appena appreso la notizia sul web e abbiamo subito contattato ...