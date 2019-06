Riunione al Ministero sull' incidente alla nave Msc a Venezia La Procura indaga

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ladiha aperto un fascicolo a carico di ignotinavale nel canale della Giudecca, e valuta se procedere per il reato 1231 del codice di navigazione, inosservanza delle normea sicurezza. Lo ha detto iltore Bruno Cherchi.Nei prossimi giorni verrà disposta la consulenza tecnica, e se vi saranno atti irripetibili, com’è probabile, vi saranno iscrizioni diti. Sono finiti sotto sequestro i sistemi di movimento (motorini, timone, scatola nera), ma non laMsc.Ladipotrà procedere con un eventuale fascicolo per le lesioni riportate dai passeggeri del battello colpito dMcs solo su querela di parte. E per il momento le quattro turiste rimaste ferite, due delle quali ancora ricoverate, non hanno presentato querela. Un incontro tecnico aldelle Infrastrutture e Trasporti ...

