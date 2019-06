Playdate | la curiosa console gialla dotata di una manovella si mostra nel primo video

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) Sul finire dello scorso mese, è stata annunciata, una stramba e adorabileportatile pensata per giochi indie curiosi e originali e che saràdi una.La, progettata da Panic (Firewatch), è caratterizzata da una croce direzionale, due pulsanti A e B e uno scherzo da 2,7 pollici bianco e nero ma ad alta definizione. Può contare anche su feature come il wi-fi, il bluetooth, una presa USB-C, una batteria ricaricabile, un jack le cuffie e, come avevamo detto, unaper delle misure complessive di 74x76x9mm.Inoltre, laè pensata come una nuova forma di input che gli sviluppatori potranno sfruttare in vari e inaspettati modi.Leggi altro...