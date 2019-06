L' orrore dell' isola di plastica alla deriva per il Mar Tirreno | specie a rischio

orrore nel Napoletano : 15enne stuprata a scuola da un bidello : Nel ripostiglio della scuola, lì dove si poteva fumare di nascosto e si poteva comprare qualcosina da mangiare. In un luogo non sorvegliato, lontano da occhi indiscreti, dove gli...

Solcando Le Onde di Tonino Carotone racconta l’orrore della morte in mare con il Coro dell’Antoniano (audio e testo) : Solcando Le Onde di Tonino Carotone è il nuovo singolo del cantautore che nei primi 2000 si era reso popolare con Me Cago En El Amor, ma che a questo giro riscopriamo con un testo che parla delle morti in mare e delle tragedie dell'immigrazione, un tema che per gli artisti non è mai scontato. Nell'ultimo anno abbiamo ascoltato i messaggi di Fiorella Mannoia, della scena indie (con The Zen Circus e Motta in prima linea) e di tanti ...

Sea Watch - l'orrore-spettacolo della Ong sui migranti : la sciacallata contro Salvini : Il video girato lo scorso 23 maggio da un aereo della Ong Sea-Watch in cui si vede un gommone che comincia ad affondare nel mare Mediterraneo Centrale. Nelle drammatiche immagini si vedono delle persone in acqua. Fonte: Twitter/Sea Watch Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Suor Ines decapitata nei locali della missione : un orrore senza spiegazioni : Restano sconosciuti i motivi della barbara aggressione in Centrafrica costata la vita a Suor Ines Nieves Sancho, anziana...

Alice De Andrè si scaglia contro il Grande Fratello : «Un vero e proprio scempio. Carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore» : Francesca e Alice De Andrè Francesca De Andrè è sicuramente una delle protagoniste più discusse – e probabilmente meno apprezzate – di Grande Fratello 2019. Tacciata di bullismo e razzismo per il suo rapporto conflittuale con l’ex concorrente Mila Suarez, la nipote del cantautore Fabrizio è stata al centro della settima puntata del reality show e, oltre a discutere con Cristiano Malgioglio, ha scoperto di essere stata tradita ...

Che orrore la corrida delle lacrime : Oscar Grazioli Matador asciuga il pianto del toro e lo uccide. E la Spagna s'indigna Ci sono pochi spettacoli più crudeli della corrida. Uno di questi è la corrida, quando il torero è inesperto o vuole umiliare il toro. Le immagini del video stanno facendo il giro del mondo che risponde dapprima incredulo (sarà una fake news?) e poi, constatato che si tratta della pura realtà, con indignazione e rabbia nei confronti del carnefice, ...

Il racconto dell'orrore! Mi spogliava davanti a mamma e mi purificava con la croce : Arrestato un finto esorcista: "Alla fine ruttava dicendo che era il rumore degli spiriti che stavano uscendo dal suo corpo". In manette anche una giovanissima e il nipote del bandito Giuliano. Un rito di una ventina di minuti, mascherato da "purificazione" ma a tutti gli effetti una vera e propria violenza sessuale. "La vittima completamente nuda veniva palpeggiata anche nelle parti intime, in un garage, tra vecchi televisori da aggiustare e ...

Mi hai venduta per la droga! Spunta la chat dell'orrore : Le chat tra la 15enne e l'amica più grande rivelano l'orrore dello stupro: "Mi hai venduta per la coca". E la donna all'amante: "Dice che l'hai violentata"."Mi hai venduta per la coca". È lo sfogo della 15enne con l'amica che l'ha data in pasto a due marocchini che l'hanno stuprata a turno dopo averla costretta ad inalare la droga.

Anziani picchiati e umiliati! A Lagonegro la casa di riposo dell'orrore : Venivano percossi, intimiditi e umiliati con aggressioni fisiche e verbali; era questo l'incubo vissuto dagli Anziani di una casa di riposo a Lagonegro, comune in provincia di Potenza. Agli arresti sono finite due persone; si tratta della coordinatrice e di un’operatrice socio sanitaria della "casa di riposo M.L. Cosentino", mentre una terza persona è indagata non potrà avvicinarsi alla struttura. Per loro l'accusa è di maltrattamenti ...

Masullo e il video dell'orrore 'Quel killer è un feroce automa' : La luce del pomeriggio illumina la scrivania, mentre sul video scorrono le immagini sconcertanti dell'agguato di piazza Nazionale. Aldo Masullo osserva quelll'uomo vestito di nero con la pistola in ...

Gabriel - i verbali dell'orrore. "Lo abbiamo ucciso in due" : 'Mentre la donna si accaniva sul viso del povero Gabriel, ..., non interveniva ma anzi sussurrava la frase vi levo dal mondo poi si allontanava in auto'. A inchiodarlo, fra l'altro, la testimonianza ...

Giuseppe al muro - io sott'acqua! Bimbo ucciso a Cardito - l'orrore della sorellina : Gli ispettori del Miur sono andati nella presidenza dell'I.C. Quasimodo di Crispano, la scuola frequentata da Giuseppe Dorice e dalla sorellina Noemi, il primo ucciso e l'altra ridotta in fin di vita dal patrigno Tony Essoubti Badre il 27 gennaio scorso. Le due maestre, intercettate sui loro telefoni, erano a conoscenza della situazione già dai primi giorni di frequenza dei due bambini, che erano stati trasferiti a Crispano dalla scuola di ...

Notre Dame - i selfie dell'orrore davanti alla cattedrale sfregiata : La cattedrale di Notre Dame, o meglio quel che ne rimane dopo il rogo devastante che l'ha colpita ieri pomeriggio. Quelle immagini, che hanno fatto il giro del mondo, diventano il soggetto...

«Mobbing - violenze e infine la malattia : in quel supermercato i miei cinque anni dell'orrore» : Una lavoratrice della Lidl ha portato sul banco degli imputati il suo ex caporeparto accusato di averle provocato con sadici e sistematici atteggiamenti persecutori il disturbo da panico. «Come finirà? Non lo so, ma la mia è una lotta simbolica in nome dei tanti che subiscono sopraffazioni ma non trovano il coraggio di ribellarsi»