“Due trans in stanza | poi il caos” L’ex presunto amante chef inguaia Lapo Elkann

(Di lunedì 3 giugno 2019) Un altro enorme guaio per: uno suo exsostiene di essere stato aggredito sessualmente e di essere stato lasciato con “un grave disagio emotivo” al termine di un’orgiagender a base di cocaina che si sarebbe tenuta nella casa di Milano dell’erede Fiat a luglio 2018. Il caso viene sollevato dal New York Post ed è stato ripreso da Dagospia. La presunta vittima è Travis London, il quale sostiene di essere stato coinvolto in un menage à trois con due prostitute, una delle quali avrebbe tentato di fare sesso con lui., 41 anni, avrebbe allora provato a zittirlo con una somma in denaro. Ma Travis London ha risposto con una denuncia chiedendo un risarcimento di 10 milioni di dollari alla corte federale di Brooklyn.London ha fatto causa adper diversi milioni di dollari e sostiene di aver ...

