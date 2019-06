Bernardo Bertolucci | il documentario di Mario Sesti “No End Travelling” è un intimo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Una sequenza tagliata dal montaggio finale di Novecento con un treno traboccante di bandiere rosse che sembra guardare dritto negli occhi lo spettatore, per trafiggerlo. “Il cinema inizia con un treno, ecco ti regalo l’inizio del cinema”. Così, con la consueta dolcezza nella sintesi,ha regalato auna sequenza preziosa quanto emblematica. Per questo il critico e giornalista cinematografico non ha potuto che iniziare con questo dono il suo-omaggio all’immenso e compianto cineasta parmense: No End Travelling. Applaudito a Cannes, dove appariva nella selezione ufficiale di Cannes Classics, il film avrà nella serata del 4 giugno al Maxxi di Roma la sua première nazionale. I numerosi contributi che compongono il doc divertono su un’inedita lunga e recente intervista, struttura portante dell’opera che nasce quale primo episodio di una ...

