TelevideoRai101 : Auto,giù mercato Italia: -1,2% a maggio - BinaryOptionEU : Con l'auto giù dalla scalinata di Valle Giulia - JTurandot : RT @Adnkronos: Con l'auto giù dalla scalinata di Valle Giulia -

Ancora un segno meno per ildellein. Asono state immatricolate 197.307 vetture, l'1,2% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, comunica il Mit. Nei primi cinque mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 910.093, il 3,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Male anche Fca:il Gruppo ha immatricolato a51.798, il 6,09% in meno dello stesso mese del 2018. La quota è in calo dell'1,37%.(Di lunedì 3 giugno 2019)