Asse Napoli-Real Madrid | Gazzetta – Tripla operazione in vista | nel mirino 3 talenti

Napoli : e se i rinforzi arrivAssero dalle piccole? : Il Napoli di Carlo Ancelotti ha già annunciato il primo colpo: è il laterale Di Lorenzo, autore di una stagione sopra le righe, nonostante la retrocessione dell’Empoli. Nel 4-4-2 di Ancelotti, può ricoprire sia il ruolo di laterale difensivo, sia di laterale offensivo qualora si volesse abbassare il baricentro della squadra.Proprio dai bassifondi della classifica, il Napoli potrebbe pescare altri giocatori per garantire la qualità ...

Del Genio a KK : “Non parliamo di fuoriclAsse - ma sono ottimi calciatori e farebbero bene al Napoli” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del mercato azzurro. Le sue dichiarazioni: “Rodrigo o Lozano? Faccio fatica, sono tutti e due giocatori molto bravi, non parliamo di fuoriclasse ma giocatori molto bravi. Lozano, tranne quello di prima punta, può interpretare altri ruoli, sono giocatori ideali. Tutti e due giocano con la squadra, due giocatori da Napoli, per come gioca la squadra azzurra negli ultimi ...

Trovato l’accordo tra Almendra e Napoli. C’è solo un piccolo problema di tAsse : Secondo Raffaele Auriemma l’operazione del Napoli per portare Almendra nella squadra di Ancelotti è già conclusa. Si tratterebbe solo di limare gli ultimi dettagli in vista della firma del diciannovenne del Boca Juniors. Lo ha dichiarato durante la trasmissione “Si gonfia la rete”, su Radio Marte. L’accordo sulla cifra è stato raggiunto, c’è solo da risolvere un problema legato alla tassazione: dal momento che ...

Repubblica : lo staff di Sarri si informa sulla reazione di Napoli se andAsse alla Juventus : Il favorito resta Pochettino Anche Repubblica scrive della finale di Baku di questa sera, più propriamente della finale di Maurizio Sarri. Una finale che potrebbe essere l’ultima partita del tecnico con i Blues. Per adesso si attende, ma tutto si dovrà chiudere entro domenica. Per Repubblica la prima scelta della Juventus è Pochettino, dal momento che Klopp si è già defilato («Magari un giorno verrò in Italia, non adesso»). La seconda è ...

Per il CorSport Insigne resta al Napoli per Assenza di offerte : Il Corriere dello Sport dà per certa la permanenza di Insigne al Napoli. Non solo e non tanto per la distensione dei toni da parte di De Laurentiis, che ha parlato di semplice periodo di appannamento per il capitano dichiarando che dal giorno dell’incontro a cui era presente anche Raiola il caso non è più esistito. Il motivo reale della permanenza è che la trattativa per l’eventuale cessione del capitano è davvero difficile si concretizzi. Il ...

Bologna - Mihajlovic determinato : “Col Napoli concentrati e motivati a vincere per : record di punti e decimo posto. Gli Assenti…” : La conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic tecnico del Bologna Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Napoli. Ecco quanto riportato da TuttoBolognaweb.it. Il mister inizia con un ringraziamento – “Volevo ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte, dai magazzinieri allo staff tecnico che fanno un lavoro incredibile. Ringrazio soprattutto la gente ...

Convocati Napoli-Inter – Dopo Gaetano - Ancelotti chiama un clAsse 2000 della Primavera : Tramite il proprio sito ufficiale, la SSC Napoli, rende noto il report dell’allenamento mattutino e la lista dei Convocati per Napoli-Inter, il match di domani sera alle 20:30 al San Paolo. Convocati Napoli Inter – Nel corso della seduta mattutina, gli azzurri hanno svolto in avvio riscaldamento a secco, di seguito l’allenamento è continuato col il torello. Nella parte centrale dell’allenamento c’è stata una ...

L’Osservatorio Cies Assegna lo scudetto al Napoli - Atalanta seconda - Juventus terza [DETTAGLI] : Lo scudetto 2018-19, per quanto prodotto in campo, lo meriterebbe il Napoli. E la Juve? Solo terza, dietro anche l’Atalanta. E’ la classifica dell’Osservatorio Cies, che ha preso in considerazione quanto prodotto sul campo da ciascuna squadra. Tenendo conto di un modello statistico che comprende tiri fatti e concessi e possesso palla, la squadra di Ancelotti avrebbe meritato di conquistare 2,05 punti a partita, con ...

Il Resto del Carlino : “A Ferrara - Napoli con tante Assenze ma sempre stellare! Spal interessata al talento azzurro!…” : Napoli stellare anche con gli assenti Il Resto del Carlino parla di Spal-Napoli: “Gli azzurri di Ancelotti salgono a Ferrara a loro volta certi del secondo posto in classifica, e quindi a stagione sostanzialmente compiuta. Ancelotti non ha convocato gli acciaccati Insigne, Mertens e Ounas, e la sua panchina sarà corta, soprattutto in attacco. Dovrebbero partire titolari Milik e Younes, con Gaetano, il 2000 che piace alla Spal, ...

Napoli : Ounas - Insigne e Mertens Assenti contro la Spal : Ounas, Insigne e Mertens non prenderanno parte alla gara tra Napoli e Spal di domani alle ore 18: i dettagli Il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le pesanti assenze di Ounas, Insigne e Mertens in vista della gara di domani alle 18 contro la Spal. “Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Spal a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domani ...

Calciomercato - Napoli e Udinese Asse di mercato - i dettagli : Nella prossima estate il Napoli potrebbe tornare a fare affari con l’Udinese. Non è un mistero che al club azzurro piaccia Rodrigo De Paul, anche se per il jolly argentino sembra essere ancora in vantaggio l’Inter. Nella società dei Pozzo c’è comunque un altro calciatore molto stimato dal ds Giuntoli: Seko Fofana, ora ai box per un problema al bicipite femorale. Il 23enne ivoriano, è un centrocampista di grande sostanza e dinamismo, non è ...