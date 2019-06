Venezia | una nave da crociera Msc urta un battello alla stazione marittima | 5 feriti non

Una nave da crociera si è scontrata con una barca nel canale della Giudecca - a Venezia : ci sarebbero almeno quattro feriti : Domenica mattina una nave da crociera della compagnia MSC si è scontrata con una barca turistica ormeggiata nel canale della Giudecca, a Venezia, al molo San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni la nave, chiamata “Opera”, era trainata da un rimorchiatore

Venezia : mamma e due bimbe di 8 anni attaccate da due cani - una piccola azzannata al volto : Doveva essere un tranquillo dopo cena da trascorrere nei vialetti vicino casa a bordo delle loro bici ma la pedalata insieme alla mamma di una di loro si è trasformata in un incubo per due bambine di 8 anni residenti a Cavarzere, nella città metropolitana di Venezia. Le due amichette, insieme alla donna, sono state aggredite da due cani di grossa taglia che sono spuntati fuori improvvisamente e le hanno ferite gravemente a morsi. Una delle ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-1 Semifinale Play-off in DIRETTA : al PalaRadi una prima volta storica! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 della Semifinale scudetto che mette di fronte la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia. Si tratta di una serie che include una novità storica, perché mai prima d’ora Cremona era riuscita a portare una sua formazione in Semifinale dei playoff per il titolo. La Vanoli di coach Meo Sacchetti, già seconda in stagione regolare, ha saputo eliminare nei quarti l’Alma Trieste, ...

LIVE Trento-Venezia basket - Gara-4 Play-off 2019 in DIRETTA : i dolomitici vogliono la bella - i lagunari per chiudere la serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Venezia, Gara-4 dei quarti di finale dei playoff di serie A. Il fattore campo, finora, ha dominato nella serie: Venezia cerca dunque il primo colpo esterno per chiudere i conti ed evitare di trovarsi a giocare un’ultima sfida decisiva con tantissima pressione addosso e con l’incubo di subire una clamorosa rimonta. Dal canto suo Trento è con le spalle al muro, ma vuole ...

LIVE Trento-Venezia basket - Gara-3 Play-off 2019 in DIRETTA : prima chance di chiudere la serie per i lagunari : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Venezia, Gara-3 dei quarti di finale dei playoff di serie A: alle 20.45 al PalaTrento, ultima possibilità per l’Aquila dovranno giocarsi il fattore campo per prolungare la serie contro i lagunari che sono pronti a raggiungere la semifinale di serie A. Quinta sfida dell’anno tra le finaliste dello Scudetto 2017, quando la spuntò la Reyer Venezia in gara-6: una beffa atroce per ...

Banksy a Venezia con una piccola bancarella abusiva : «Anche se si tratta della più grande e prestigiosa manifestazione artistica del mondo, per qualche strana ragione non sono mai stato invitato». È con queste parole, direttamente dal suo profilo Instagram ufficiale, che Banksy svela al mondo di aver preso parte alla Biennale di Venezia. In un modo tutto suo e per nulla convenzionale, ovviamente. Il misterioso street artist ha infatti pubblicato un video in cui presenta la sua ...