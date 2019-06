Mondiali Under 20 | l’Italia vola ai quarti | Pinamonti stende la Polonia su rigore

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Con una cucchiaio die soprattutto con un Plizzari paratutto20 batte laaidi finale della competizione. Un risultato da guardare con interesse, per la situazione non esaltante che ormai da tempo vive la Nazionale maggiore e perché il Mondiale20 tradizionalmente non ha mai offerto grandi soddisfazioni agli sportivi italiani. In albo d’oro, infatti,è 21esima, con un solo bronzo portato a casa nelle venti edizioni del torneo: il terzo posto del 2017. Poi mai, a differenza dell’21 che ha visto gli azzurri dominare in lungo e in largo tra gli Anni Novanta e gli inizi del Duemila, le Nazionali20 azzurre si sono fatte ricordare. Piacevole osservare i ragazzini di Nicolato, tecnico che ha dedicato alle giovanili gran parte della sua carriera: si è formato nel Chievo, poi il salto tra i “grandi” allenando il ...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella sua storia l’Italia raggiunge i quarti di finale in due edizioni consecutive dei Mondi… - DiMarzio : ?? Majecki lo provoca sulla linea di porta, l'attaccante dell'#ItaliaU20 risponde così ?? VIDEO | Il cucchiaio di… - McLarenBlogF1 : #Mondiali Under 20, gli azzurrini ai quarti -