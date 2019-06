Il Liverpool festeggia la sesta Coppa dei Campioni

huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019) Una stagione intera per rincorrere la Champions, 26 secondi per metterla sotto chiave. O, vista dall’altra parte del campo, per perderla. La2019 è del. Di Salah e Alisson, ma soprattutto di Jurgen Klopp, che finalmente ha sfatato il tabù delle finali dopo averne perse sei. Quella di stasera, contro il Tottenham, l’ha vinta 2-0: con merito, concretezza e senza incantare. Ma la storia si fa con i titoli, e questo conta per le migliaia di tifosi diche hanno chiuso la serata con un maestoso ‘you’ll never walk alone’.La finale tutta inglese di Madrid prometteva scintille, ma a condizionarla è stata l’incredibile partenza: un rigore di Salah segnato al secondo minuto, nato dal mani in area di Sissoko dopo soli 26 secondi. Poteva essere la premessa per una partita spettacolo, invece è stata la firma ...

