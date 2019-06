Zanotelli ai generali che diserteranno la parata | Il 2 giungo è la festa della

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) “Voglio ricordare aidel gran rifiuto che il 2 giugno è laRepubblica, non quella delle Forze armate”. Padre Alexdefinisce “pretestuosa” la protesta di alcunicheladel 2 giugno. Camporini, Tricarico e Arpino hanno infatti annunciato ieri che, in polemica con le politiche del governo Conte, hanno fatto sapere che non andranno all’evento. Ma il padre missionario pacifista non è d’accordo con le loro istanze: ”È grave che adesso isi sentano sminuiti o altro. Le Forze armate devono ascoltare la Costituzione che dice che l’Italia ripudia la guerra”.“Magari fossimo davanti ad un governo pacifista - osserva padre-.Il problema però è un altro perché questo governo è assolutamente andato avanti ad ...

