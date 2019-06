Secondo AS | Rodriguez ha detto sì al Napoli Ma il Real vuole 60 milioni quindi…

ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2019) Dopo la promessa del presidente di una sorpresa per lunedì, è scattata la caccia per individuare chi sia il protagonista di questa sorpresa. Uno dei nomi che arrivano dalla Spagna è quello di JamesCome riportano i colleghi di AS, noto quotidiano spagnolo, il Bayern ha tempo fino al 15 giugno per riscattarlo dalMadrid. Però il centrocampista colombiano ha già fatto sapere chelasciare la Germania ed ilnon ha intenzione di riprenderlo. Una situazione abbastanza simile a quella di Higuain con la Juve. Per chiudere l’affare e portarealsarebbe sceso in campo direttamente Carlo Ancelotti, contattando il procuratore del giocatore, Jorge Mendes. E l’agente portoghese avrebbe aperto al trasferimento in azzurro dell’attaccante 27enne, già allenato da Ancelotti. Adesso si dovrà trattare con i Blancos per il cartellino del ...

realwarriale : RT @napolista: Secondo AS, #Rodriguez ha detto sì al #Napoli. Ma il #RealMadrid vuole 60 milioni (quindi…) Sarebbe sceso in campo lo stesso… - napolista : Secondo AS, #Rodriguez ha detto sì al #Napoli. Ma il #RealMadrid vuole 60 milioni (quindi…) Sarebbe sceso in campo… - Sport_Mediaset : Scende in campo #Ancelotti: c'è il sì di #JamesRodriguez per il #Napoli. Secondo Il Mattino contatto positivo con… -