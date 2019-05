Inter | Perisic in uscita | fra i possibili sostituti ci sarebbe Bergwijn

Inter - pronte tre cessioni per la prossima estate : tra queste ci sarebbe Perisic : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato in quanto i nerazzurri sono usciti ufficialmente dal settlement agreement e questo darà maggiore libertà sul mercato al club. Sono tanti i nomi in entrata che si stanno facendo in questi giorni ma la società si muoverà anche in uscita. Verrà sempre dato un occhio al bilancio, infatti, per non rischiare di subire nuove sanzioni dalla Uefa in ottica fair play ...

Inter - trame di mercato : Icardi e Perisic lontani - Lukaku per Skriniar (RUMORS) : "Sono sfiorite le rose, i petali caduti, le cercavamo insieme: perché io non potevo dimenticare le rose" così scriveva Dino Campana all'inizio del Novecento. Parole accorate rivolte all'amata Sibilla Aleramo, al tempo stesso toccanti e consapevoli: sarebbe stato impossibile rivivere il passato. Mauro Icardi si trova ora nella medesima situazione, vorrebbe probabilmente ricucire lo strappo con l'Inter, ma é consapevole che sarà molto difficile ...

Inter - il Manchester United sarebbe pronto a cedere Lukaku ma non vorrebbe Perisic : Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è Romelu Lukaku. Il centravanti belga non ha vissuto la miglior stagione al Manchester United così come tutti i compagni. I Red Devils, infatti, sono arrivati sesti in classifica in Premier League restando così fuori dalla Champions League, competizione che li ha visti uscire quest'anno ai quarti di finale contro il Barcellona. L'attaccante è finito nel mirino ...

Inter - la bomba di mercato : "Lo scambio con Perisic" - un superbig per Marotta (e Conte) : Quasi fatta per Antonio Conte all'Inter? Pare di sì, a giudicare anche dagli spifferi di calciomercato che coinvolgono Marotta e Ausilio. I due responsabili dell'aerea sportiva nerazzurra secondo la Gazzetta dello Sport starebbero trattando due giocatori, entrambi pallini del tecnico ex Juventus, Na

Calciomercato Inter - tutto su Lukaku : 30 milioni più Perisic per arrivare al belga : Antonio Conte non è ancora arrivato sulla panchina dell’Inter ma la società lavora già sul mercato. Pronto uno scambio con il Manchester United per Lukaku: 30 milioni più il cartellino di Ivan Perisic pur di arrivare all’attaccante belga. Il centravanti dei Red Devils è in cima alle preferenze di Conte anche se l’eventuale arrivo del belga non escluderebbe quello di Edin Dzeko, l’altro nome suggerito dal prossimo ...

Pagelle e highlights 36^ giornata : Politano-Perisic - l’Inter ritorna al 3° posto. Orsolini fa volare il Bologna : Pagelle 36.A giornata – Si è aperta ieri la terzultima giornata di campionato con le vittorie decisive per la corsa Champions di Atalanta, Lazio e Milan. Oggi la rincorsa all’Europa prosegue con le gare di Torino e Roma, mentre domani l’Inter dovrà riconquistarsi il terzo posto in classifica battendo il Chievo nell’ultimo posticipo di questo […] L'articolo Pagelle e highlights 36^ giornata: Politano-Perisic, ...

Inter-Chievo 2-0 : Politano e Perisic riprendono il terzo posto | La classifica : Contro i veneti già retrocessi la squadra si rimette davanti all’Atalanta. Icardi parte titolare, poi entra Lautaro Martinez

Inter su Gosens - Emerson e Trippier : se resta Perisic fa il terzino? : L'Inter cerca nuovi terzini sul mercato. Tuttosport fa il nome di Gosens , Atalanta, e ipotizza un futuro in quel ruolo per Perisic in caso di permanenza a Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport , i nerazzurri si avvicinano al brasiliano Danilo , Manchester City, e seguono con Interesse Hysaj , Napoli,, Trippier , Tottenham, ed Emerson Palmieri , Chelsea,.