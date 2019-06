Asia Argento avverte i giornalisti | Se fate domande su Morgan | non rispondo

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Marina Lanzone L'accoglienza riservata aidurante la conferenza stampa di presentazione del nuovo programma di Rai2, Realiti, non è stata delle migliori Non è stata esattamente un’accoglienza calorosa, quella cheha preparato per iinvitati alla conferenza di presentazione di Realiti, il nuovo programma condotto da Enrico Lucci, in onda su Rai 2 dal prossimo 5 giugno. “Ho accettato di far parte del progetto perché non volevo diventare io la protagonista del reality. Sapevo che se non fossi venuta, sarei stata sempre una concorrente, visto che ogni stronz**a che scrivo su Instagram diventa una questione nazionale. Se siete venuti qua per chiedermi dei ca**i miei, die queste cose qui, nonmi, perché sono dei punti interrogativi”, ha esorditodopo dieci minuti dall’inizio della conferenza. Dopo aver accusato ...

Christy59731672 : Blacked asia d'argento nonne troie aloatube celebrity nude vittoria risi porno foto tettone retro porno porno asiat… - nuova_venezia : Asia Argento torna in tv: 'Non chiedetemi dei c... miei e di Morgan, questa è la mia rivalsa contro i bastardi'… - franbellino : Realiti, Enrico Lucci racconta l’Italia del selfie. Freccero: «Sfiderà la D’Urso, è lei la madrina del reality -… -