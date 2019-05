Pitbull azzanna il suo cagnolino | lui lo uccide a colpi di pistola

Stranieri aggrediscono i padroni! Il Pitbull li azzanna : La coppia di giovani è stata provocata e minacciata dagli extracomunitari, passati poi alle vie di fatto... pugni, schiaffi e lancio di pietre contro i due ragazzi, ma prontamente il cane interviene in loro difesa.E' successo per le vie di Mestre quando la coppia di giovani, un ragazzo ed una ragazza, viene presa di mira dagli Stranieri . I due italiani si trovavano nelle vicinanze della stazione ferroviaria e stavano portando a spasso i cani ...

Pitbull la azzanna - grave bimba 18 mesi : ANSA, - TORINO, 8 MAG - Un cane Pitbull ha aggredito due sorelline di 18 mesi e 12 anni, ferendo in modo grave la più piccola. L'episodio è avvenuto ieri in tarda serata in una villetta di Santhià, ...

Pitbull azzanna al volto due sorelline : gravissima la più piccola : Francesca Bernasconi La più piccola, 18 mesi, è in rianimazione, mentre l'altra, 12 anni, ha riportato ferite al braccio e al labbro. Sembra che il cane, che viveva con la famiglia, abbia attaccato senza motivo Ieri sera, in una villetta di Santhià, in provincia di Vercelli, nel Torinese, una bimba di un anno e mezzo è stata aggredita dal cane, un Pitbull, mentre si trovava in casa. Secondo le prime informazioni, sembra che ...