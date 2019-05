M5s si piega a Matteo Salvini | Sì alla flat tax in deficit Giuseppe Conte

Mirandola - immigrato appicca un incendio. Salvini : "Porti blindati". M5s : "Sei tu che devi spiegare" : Questa notte è scoppiato un incendio nella sede della polizia municipale di Mirandola, in provincia di Modena, che ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre venti. Le due vittime sono una donna ottantenne e la sua badante di 74 anni, mentre il marito è ora ricoverato in gravi condizioni e altre tre persone sono intossicate gravemente. Per il fatto c'è già stato un arresto: un giovane nordafricano di circa 18 anni, che ...

Orlando ci spiega perché il M5s è “di destra come la Lega” : Roma. “Il M5s a inizio legislatura era polimorfo, adesso si è collocato su posizioni di destra; per questo qualsiasi tipo di dialogo, oggi e in prospettiva, mi pare difficile immaginarlo. Specie se continuano nella loro strategia di subalternità alla Lega”. Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, non

Matteo Salvini spiega ai suoi : 'Perché per ora non rompo con Luigi Di Maio e M5s' : Si continua a parlare di crisi di governo, che però non arriva. Lega e M5s si scornano, si insultano ma per ora non si lasciano, nonostante i rapporti ormai logori tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . ...

Rousseau - il M5s si piega : paga (in silenzio) la multa : Polemiche, strepiti e accuse, ma alla fine hanno pagato, in silenzio e rapidamente. La metà della multa, grazie alla rinuncia a fare ricorso.La sanzione dei primi di aprile dell'Autorità per la Privacy per i "buchi" nella piattaforma Rousseau, cuore della "democrazia elettronica" del M5S, prevedeva una somma di 50 mila euro che poteva diventare 25mila con l'impegno a non impugnare. E la società guidata da Davide Casaleggio, dopo essere insorta a ...