Ci mancava la televisione pubblica! Pamela Prati scompare a Chi l'ha visto?

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ma chi l'ha vistaa Chi l'ha? O meglio, chi l'ha sentita? Nessuno. L'altra sera nella serissima trasmissione di Federica Sciarelli la soubrette se ne stava lì seduta nello studio, intrepida testimone silente delle truffe d'amore in cui incappano «tanta altre donne che non hanno visibilità». Mentre, in contemporanea, su Canale 5 c'erano giovani furibonde che sbraitavano e urlavano robe da ospedale psichiatrico dibattendo sulla medesimaCilapubblica, la più seria, la più rigorosa Raitre che, per non perdere terreno sugli ascolti, s'inventa di convocare lama lasciarla muta in un angolo. A parte che è meglio che la suddetta stia zitta, tanto non si capisce nulla di quel che dice, però convocarla in quanto vittima o presunta vittima, quando è chiaro che anche lei fa parte del raggiro (bisogna ancora capire in quale misura) delle finte nozze con Mark Caltagirone, è davvero assurdo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...