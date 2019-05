Emicrania con aura | un prodotto riduce il numero di attacchi | “una cura efficace che

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) I nutraceutici, cioè quei principi nutrienti contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute, sono sempre più utilizzati per la prevenzione e il trattamento di molte condizioni e patologie. Una base di Partenio, 5idrossi-triptofano derivato dalla Griffonia e Magnesio, si è rivelatoper prevenire le crisi diemicranica e contrastare la cefalea che quasi sempre la segue. L’emicranica si manifesta con fenomeni visivi (flash, scotomi, offuscamento della vista), formicolii, e a volte difficoltà nel trovare le parole (afasia). Questi sintomi possono durare da pochi minuti fino a un’ora o più e lasciare una forte sensazione di disagio e spossatezza anche nelle 24 ore successive. Gli specialisti e i pazienti hanno oggi a disposizione un nutraceutico che si è dimostrato estremamentenel ridurre la frequenza, l’intensità e la durata degli ...

Noovyis : Un nuovo post (Emicrania con aura: colpa di una neuroinfiammazione) è stato pubblicato su Playhitmusic -… - lovjnged : Io penso che quelle persone fortunate che non soffrono di cefalee varie non possono sminuire il dolore degli altri… - _Strafanti : Ma chi é che in treno si é spruzzato sto profumo/deodorante che sa di emicrania fulminante con nausea? -