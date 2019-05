Canoa velocità | Coppa del Mondo Duisburg 2019 | in finale Carlo Tacchini ed Irene Burgo

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : Rizza - Burgo e Tacchini in evidenza nelle batterie : Si è aperta oggi a Duisburg (Germania) la seconda e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. Nella sessione mattutina è svolta la prima serie di batterie, con buoni riscontri da parte degli azzurri, che hanno aperto con questo evento la loro stagione internazionale. Andiamo a scoprire i risultati. Partiamo dal K1 200m dove Manfredi Rizza vince la propria batteria in 35.332 e passa in semifinale, così come Andrea Domenico ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : ritornano Italia e Spagna - occhio alle selezioni interne per i Mondiali : Dopo la prima tappa di Poznan, a distanza di soli sette giorni, la Coppa del Mondo di Canoa velocità esaurisce il proprio calendario con le gare di Duisburg, dove non ci sarà la paraCanoa, ma dove rientreranno alcune formazioni di rilievo come l’Italia e la Spagna, assenti in Polonia. occhio anche alle selezioni interne di molte Nazionali in vista dei Mondiali, come capiterà anche in casa azzurra in alcune specialità olimpiche. Rientrerà ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : gli equipaggi azzurri sono pronti all’esordio internazionale in Germania : La Coppa del Mondo di Canoa velocità vivrà da venerdì a domenica a Duisburg, in Germania, la seconda ed ultima tappa: per l’Italia, che ha saltato l’esordio di Poznan, come per le altre Nazionali in gara sono nel mirino i Mondiali di agosto, che metteranno in palio i pass olimpici (poi ci saranno occasioni anche agli Europei e nella seconda tappa di Coppa del Mondo 2020). Ricordiamo che alle Olimpiadi ogni Nazionale potrà qualificare ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno 26 gli azzurri in gara in Germania : L’Italia della Canoa velocità conclude oggi il suo ritiro a Mantova e molti atleti partiranno direttamente per Duisburg, località che da venerdì 31 a domenica 2 ospiterà la seconda ed ultima tappa di Coppa del Mondo. Gli azzurri, che, proprio perché in ritiro, hanno saltato la tappa polacca di Poznan, si presentano a ranghi compatti: Saranno 26 gli italiani al via. Al completo la canadese maschile, con la punta di diamante Carlo Tacchini e ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo l’esordio di Poznan, è già tempo della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità: dal 31 maggio al 2 giugno a Duisburg, in Germania, sarà presente anche l’Italia, che aveva saltato la manifestazione polacca perché in ritiro a Mantova. Venerdì 31 sarà dedicata interamente a batterie e semifinali, mentre sabato mattina, dopo le semifinali, sarà la volta delle prime finali, trasmesse anche in streaming su ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : seconda giornata di finali. In acqua le ultime sei specialità olimpiche : seconda ed ultima giornata dedicata alle finali nella Coppa del Mondo di Canoa velocità a Poznan, in Polonia, dove è assente l’Italia: diciassette le finali odierne, sei in specialità olimpiche e undici in non olimpiche. Andiamo a scoprire tutti i vincitori odierni. SPECIALITA’ olimpiche C2 500 femminile Canada – VINCENT-LAPOINTE, Laurence – VINCENT, Katie K1 500 femminile New Zealand – CARRINGTON, Lisa K2 1000 ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : prima giornata di finali. Sei le specialità olimpiche in acqua : prima giornata dedicata alle finali nella Coppa del Mondo di Canoa velocità a Poznan, in Polonia, dove è assente l’Italia: dodici le finali odierne, sei in specialità olimpiche e sei in non olimpiche. Andiamo a scoprire tutti i vincitori odierni. Si impongono tutti i grandi favoriti della vigilia nelle specialità olimpiche, con il lusitano Fernando Pimenta che fa il bis nel K1 su 500 e 1000 metri. SPECIALITA’ olimpiche Nel K1 200 ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : Esteban Farias secondo nella paracanoa : Esteban Gabriel Farias sale sul podio nella paraCanoa a Poznan (Polonia), nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. L’azzurro non ha deluso le aspettative e dopo aver conquistato martedì scorso, nella stessa location, la medaglia d’argento agli Europei, si ripete ora nel massimo circuito internazionale, chiudendo al secondo posto nel KL1 200 metri. In finale Farias ha realizzato il tempo di 47.866, venendo battuto per ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : Esteban Farias e Federico Mancarella si qualificano per la finale nella paracanoa : Si è aperta oggi a Poznan (Polonia) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. L’Italia ha scelto di partecipare solo alle competizioni della paraCanoa, in cui gli azzurri sono stati subito protagonisti in questa prima giornate di gare. Esteban Farias, reduce dall’argento agli Europei, vince la propria batteria e vola in finale nel KL1 200 metri. L’azzurro si è imposto con il tempo di 49.349, battendo di pochissimo il ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : tanti grandi nomi al via - assente l’Italia : Scatterà oggi a Pozanan, in Polonia, la stagione internazionale della Canoa velocità: tanti grandi nomi al via, ma anche Nazionali assenti, come l’Ungheria o l’Italia, che però sarà al via nella paraCanoa. assente anche Pita Taufatofua (Tonga), che spera di qualificarsi alla sua terza Olimpiade nel terzo sport diverso. Detto degli assenti, passiamo a chi invece sarà al via in Polonia: i nomi più importanti nelle startlist sono quelli ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia continua a prepararsi a Mantova e posticipa l’esordio internazionale : La Coppa del Mondo di Canoa velocità scatterà domani a Poznan, in Polonia, ma l’Italia non sarà della partita, essendo la Nazionale in ritiro a Mantova fino al 28 maggio. Gli azzurri si preparano ad esordire a Duisburg, in Germania, nel fine settimana successivo, mettendo nel mirino i Mondiali di agosto, che metteranno in palio i pass olimpici (poi ci saranno occasioni anche agli Europei e nella seconda tappa di Coppa del Mondo ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Scatta a Poznan, in Polonia, la Coppa del Mondo 2019 di Canoa velocità: si inizia giovedì mattina con la paraCanoa, poi nel pomeriggio prime batterie della Canoa e semifinali e finali della paraCanoa. Venerdì 24 si prosegue al mettino con batterie e semifinali della Canoa ed altre finali della paraCanoa, mentre al pomeriggio batterie per la Canoa e finali per la paraCanoa. Sabato 25 al mattino ultime finali della paraCanoa e semifinali e finali ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Ad aprire la stagione della Canoa velocità, come consuetudine è la Coppa del Mondo, che esaurirà le sue due tappe nei prossimi due fine settimana. Si partirà da Poznan, in Polonia, dal 23 al 26 maggio (sarà assente l’Italia, in raduno a Mantova fino al 28), per poi spostarsi in Germania, a Duisburg, dal 31 maggio al 2 giugno. Questi saranno soltanto i primi appuntamenti della stagione preolimpica, che proseguirà poi a livello senior con i ...