Berlusconi | Resto alla guida del partito | congresso in autunno

Berlusconi : resto alla guida - nuova fase : 23.17 "Continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l'energia e la passione di sempre", ha detto Berlusconi al comitato di presidenza di Forza Italia. annunciando che in autunno si terrà il Congresso nazionale. "Lega e FdI rientrino nella realtà -ha aggiunto- e capiscano che senza di noi non c'é una maggioranza sicura. Con un governo con i 5S non si toglie l'Italia dalla crisi". Si è detto poi certo della "fine del governo e rapido ...

Silvio Berlusconi - la bordata a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Bisogna cambiare strada al più presto" : "Bisogna cambiare strada al più presto". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo video-messaggio all'Assemblea di Confagricoltura a Milano, parlando del governo Lega-5Stelle. "In Italia è fondamentale tornare ad avere un governo costruito da forze politiche omogenee con un programma coerente e che non

Berlusconi : presto cartellino rosso a 5S : 23.13 Le prossime Europee daranno un "cartellino rosso ai 5 Stelle", andranno "a casa". Così il leader di Forza Italia, Berlusconi, a 'Carta Bianca', dicendosi sicuro che in caso di crisi di governo "il capo dello Stato sceglierà la strada delle elezioni". I contatti con Salvini? "Mi ha telefonato solo per gli auguri e per sapere come stessi" dopo l'intervento, conferma. Ma,aggiunge,"mi fido" del fatto che lui "arriverà a comprendere" di dover ...

Berlusconi operato - Tajani 'Sta bene - si è ripreso e tornerà presto operativo' : Continua nel migliore dei modi il decorso post operatorio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo l'intervento al San Raffaele per occlusione intestinale. Berlusconi ha parlato con i ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele - il medico Zangrillo : “Le condizioni sono ottimali. Presto dimesso” : “Le condizioni di Silvio Berlusconi sono ottimali. Sta bene. Ieri sera ha subito un intervento chirurgico per un fatto funzionale: alla base non c’era alcuna patologia o malattia organica”. Lo ha spiegato il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia dell’ex presidente del Consiglio che ieri sera è stato operato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano per un’occlusione intestinale. “L’operazione – ha ...

Zangrillo : "Le condizioni di Berlusconi sono ottimali. Presto verrà dimesso" : Giovanna Stella Dopo l'operazione al San Raffaele, Silvio Berlusconi sta bene e nei prossimi giorni verrà dimesso "Le condizioni di Silvio Berlusconi sono ottimali. Sta bene. Ieri sera ha subito un intervento chirurgico per un fatto funzionale: alla base non c'era alcuna patologia o malattia organica". A dirlo è il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia dell'ex presidente del Consiglio. Silvio Berlusconi, infatti, ieri sera è ...