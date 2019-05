Roma | donna morta alla stazione di Lepanto | «Un incidente | ha provato a salvarsi» Metro

Roma - donna muore travolta dalla metro A a Lepanto : indagini in corso : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 11:15 a Roma , precisamente alla stazione della metro politana di Lepanto , sulla linea A. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, la vittima sarebbe una donna di origini africane, che ha un'età compresa tra 32 e 35 anni. Al momento non è chiaro se si tratti di un gesto volontario oppure se sia trattato di un tragico incidente. Sul posto, nei momenti ...

Morta donna incastrata sotto metrò Roma : 12.18 E' Morta la 35enne finita sotto la metropolitana, a Roma , nella stazione Lepanto. Era rimasta incastrata fra la banchina e le rotaie e i vigili del fuoco intervenuti per soccorrerla non hanno potuto salvarla. Per accertare la dinamica sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Circolazione interrotta fra la stazione dell'incidente e quella di Termini.

Roma - in un video l’aggressione alla donna trovata morta il 2 maggio a Ponte Sisto : Gli ultimi istanti di vita di Imen Chatbouri immortalati in un video. Una telecamera di videosorveglianza riprende l’aggressore dell’ex atleta tunisina, trovata morta il 2 maggio sulla banchina del Tevere, mentre attraversa la strada su Lungotevere, si ferma un attimo vicino a un’auto in sosta e poi si dirige verso la vittima, appoggiata con i gomiti al parapetto del Lungotevere. Proprio in quegli istanti l’ex atleta ...