Firenze Via libera alla riorganizzazione della viabilità nel nodo di Ponte a Ema

Firenze. Tramvia : un percorso provvisorio per utilizzare la fermata in viale Redi : Non sarà necessario aspettare la conclusione dei cantieri della stazione dell’Alta velocità per attivare la fermata Redi della T2 Vespucci.

Firenze. Strage via dei Georgofili : le iniziative per il 26° anniversario dell’attentato : Nadia Nencioni non aveva ancora nove anni. Sua sorella Caterina pochi mesi. Il 27 maggio 1993 la bomba di via

Football americano - Prima Divisione 2019 : Bolzano - Milano - Parma e Firenze vincono e scappano via in classifica : Il campionato di Prima Divisione di Football americano sta entrando nel vivo e ormai si sono definite le quattro squadre più forti del momento, nonché le favorite per la vittoria finale. Nonostante la classifica dica altro, però, anche le squadre sfavorite sulla carta stanno vendendo cara la palle, regalandoci partite sempre più spettacolari. Ne sono testimonianza i due match disputati ieri sera, Torino-Milano e Bologna-Firenze, anche se pure ...

Firenze. Nasce il nuovo Centro commerciale naturale Via Carlo Del Prete : Un nuovo Centro commerciale naturale per ripartire dai negozi di vicinato. Nasce il Ccn Via Carlo Del Prete. Alla presentazione,

Salvini : «Via i balordi dalle città» Ordinanze a Firenze e Bologna : Partono da Bologna e Firenze le Ordinanze «anti-balordi». Lo ha annunciato il Viminale, spiegando che la prefettura del capoluogo toscano ha mostrato il «cartellino rosso» a chi è stato denunciato in ...

Firenze - studentessa americana : 'Mi hanno violentato'/ Avviato il 'Codice rosa' : studentessa americana violentata a Firenze: la giovane ha denunciato una violenza sessuale in un discopub del centro, indaga la Questura.

A1 - tir precipita da cavalcavia e va a fuoco/ Video maxi incidente a Firenze : 1 morto : maxi incidente in A1 tra Calenzano e Firenze Nord: tir precipita da cavalcavia autostrada e va a fuoco. Video, un morto carbonizzato incastrato