Diretta Uomini e Donne | oggi Andrea Zelletta farà la sua scelta

(Di giovedì 30 maggio 2019)andrà in onda, esclusivamente in, il secondo appuntamento didedicato alle scelte del Trono Classico. Nella puntata di ieri Angela Nasti ha lasciato tutti di stucco scegliendo Alessio Campoli, al posto del super favorito Luca Daffrè; ovviamente il ragazzo ha risposto di sì e ora non ci resta che scoprire come continuerà la loro storia fuori dal programma. Intanto si prosegue con le altre scelte,sarà il turno di, che dovrà 'districarsi' tra la sua prima corteggiatrice in assoluto Natalia Paragoni e la rietina Klaudia Poznańska. Ancheassisteremo alle dinamiche accadute all'interno della villa e ne vedremo delle belle, visto che tra le due corteggiatrici non scorre buon sangue....

