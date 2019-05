geokawa : RT @AlfioKrancic: Ma il giudice Luca Palamara ex presidente ANM accusato di corruzione, non era uno dei boss di Magistratura Democratica? U… - TelevideoRai101 : Anm: 'Magistratura svolge suo ruolo' - LuigiIvanV : RT @AlfioKrancic: Ma il giudice Luca Palamara ex presidente ANM accusato di corruzione, non era uno dei boss di Magistratura Democratica? U… -

"Si susseguono notizie relative a indagini nei confronti di magistrati, anche ex componenti del Csm. Trattandosi di procedimento in corso, non intendo commentare se non per rimarcare il fatto che laadempie costantemente al proprioistituzionale e costituzionale nei confronti di qualsiasi soggetto. Ivi compresi gli stessi magistrati". Lo dice il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Pasquale Grasso in merito all'inchiesta di Perugia.(Di giovedì 30 maggio 2019)