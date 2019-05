Raggi | false le notizie su impianto trattamento rifiuti in III municipio

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Roma – “In queste ore sta circolando una notizia falsa riguardo al fatto che vorremmo aprire nuovi impianti didinel III. È una notizia falsa: non vogliamo aprire nessun altrodie non vogliamo farlo nel III”. Cosi’ su Facebook il sindaco di Roma, Virginia. “Voglio fare chiarezza su un po’ di cose e spiegarvi come ci si sta organizzando dopo l’incendio che ha distrutto l’Tmb di Salaria- continua- Ricordiamoci che il tema deiriguarda tutti i cittadini e tutta la citta’. Vi chiedo di non credere a chi continua ad inventaresulla creazione di nuovi impianti o discariche perche’ non e’ cosi’. I cittadini devono essere consapevoli che serve la collaborazione di tutti per affrontare questa tematica”. L'articolo: ...

