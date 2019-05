Grillo | “Luigi non ha commesso un reato | deve continuare la battaglia Paghiamo la prima

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Nel momento di più grande debolezza per Luigi Di Maio, rompe il silenzio il garante del Movimento Beppe. E lo fa per rinnovare la fiducia per il capo politico e blindarlo alla vigilia del voto online sulla piattaforma Rousseau. Un messaggio significativo, che acquista ancora più importanza alla luce della lunga fase in cui il cofondatore del Movimento ha deciso di non esporsi. “Dopo due giorni di Radio Maria e musica classica, dico questo”, ha scritto in un lungo post sul suo blog, “il Movimento ha subito una sconfitta e questo movimentoreagire a quello che è successo. La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita dalle urne, come se fosse un calo delle vendite per una multinazionale, è un ferita per me. Luigi non haun, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. E’ già eccessiva questa giostra di revisione ...

