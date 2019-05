GF16 | Luca Onestini contro Francesca De André | Che donna è mai questa?

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Diciamocelo apertamente: più che Grande Fratello 16 parrebbe il GrandeDe Andrè 2019. Ebbene sì, non si fa altro che parlare di lei, non solo all'interno della casa, ma anche in tutti i talk show che trattano del reality più spiato d'Italia, come ad esempio Mattino Cinque. Anche nel salotto di Federica Panicucci l'argomento di gossip più attraente sembrerebbe proprio quello che vorrebbe un continuo e sempre più esplicito avvicinamento traDe Andrè e Gennaro Lillio. I due coinquilini sono sempre più intimi tra loro, e la cosa non è di certo passata inosservata agli spettatori da casa che, anzi, continuano a seguire il programma anche e soprattutto per loro.A dire la sua a tal proposito, fratello di Gianmarco, concorrente diedizione del Grande Fratello, che tuttavia non ha rivolto adei gentili complimenti ma bensì vere e proprie ...

cindykia25644 : RT @maryline2514: LUCA ONESTINI: STANDING OVATION. Smerdare barbarella part. 2 #GF16 - mery058674731 : RT @maryline2514: LUCA ONESTINI: STANDING OVATION. Smerdare barbarella part. 2 #GF16 - ManuCia0 : RT @Carlo_bis: Una parte del video di Luca Onestini in cui torna a smerdare il #gf16: -