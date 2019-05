Colpo alla ' ndrangheta | 35 arresti a Crotone

Colpo alla ‘ndrangheta - 35 arresti e sequestro di beni milionario : smantellata cosca crotonese : Il blitz ha visto impegnati dall'alba di oggi oltre 250 militari della Guardia di Finanza di Crotone e di altri reparti delle Fiamme gialle calabresi con la collaborazione dello Scico. "È stata smantellata una potentissima locale di 'ndrangheta", ha spiegato il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri.

Grave Colpo inflitto alla camorra napoletana : 21 arresti nel Rione Traiano : Oggi la Direzione Distrettuale Antimafia ha ordinato l’arresto di 21 persone coinvolte a vario titolo in associazione di tipo mafioso a Napoli. Cinque di queste sono ora agli arresti domiciliari, mentre le restanti sedici sono sottoposte alla misura cautelare della custodia in carcere. I delitti di cui si sarebbero macchiati gli arrestati sono differenti ed inerenti al commercio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e delitti in materia di ...

Klopp alla Juventus? Clamoroso : altro ribaltone e nuovo Colpo di scena : Klopp JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, la Juventus starebbe osservando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Jurgen Klopp. L’attuale allenatore del Liverpool, in caso i vittoria della Champions League potrebbe decidere di dire addio ai Reds e abbracciare l’inizio di una nuova avventura. Ecco perchè la Juventus osserva […] More

Sergio Claudio Perroni - lo scrittore si è suicidato sparandosi un Colpo alla tempia in mezzo alla strada a Taormina : aveva 63 anni : Si è sparato un colpo di pistola alla tempia in mezzo alla strada, nel pieno centro di Taormina, in Sicilia, sotto gli sguardi esterrefatti di alcuni automobilisti che passavano di lì. Così è morto all’età di 63 anni lo scrittore Sergio Claudio Perroni. È successo intorno alle 10 del mattino di sabato 25 maggio in via Roma, all’altezza nella zona del belvedere. A spingerlo a compiere questo gesto estremo sono stati i gravi problemi ...

Sarri Juventus - ecco il grande obiettivo di mercato. Altro Colpo alla CR7 : Sarri Juventus – Sembra essere questa la direzione verso la quale si viaggia. Dopo le voci che si rincorrevano nei giorni scorsi, il sogno Guardiola e la pista che porta al catalano sembra essersi spenta. Si parla sempre più della Juventus di Maurizio Sarri; l’ex Napoli, attualmente in forza al Chelsea, con ogni probabilità sarà […] More

Ballando con le stelle - Massimo Giletti torna in Rai : Colpo di Milly Carlucci - povera Mara Venier : È il momento delle semifinali a Ballando con le stelle su Rai1, dove Milly Carlucci si prepara ad accogliere un ospite molto particolare. Per la prossima puntata di sabato 25 maggio è infatti atteso Massimo Giletti, assieme alla pallavolista Francesca Piccinini. Leggi anche: Domenica, in, improvviso

F1 - GP Monaco 2019 : a Montecarlo la Mercedes può infliggere il Colpo di grazia alla Ferrari : Non siamo nemmeno arrivati alla fine del mese di maggio che il Mondiale 2019 di Formula Uno rischia essere già ampiamente deciso. No, non si sa già il nome del nuovo campione, ma se anche a Montecarlo si dovesse vedere nuovamente una doppietta Mercedes, per la Ferrari sarebbe già tempo di pensare alla prossima annata. Prematuro? Amaro? Forse, ma i numeri parlano chiaro. Sia nella classifica piloti, sia in quella costruttori, infatti, siamo quasi ...

Treviso : 91enne uccide genero di 63 anni con un Colpo di fucile alla nuca : L'anziano era seguito dai volontari del Comune. Ha sparato al marito della figlia dalla finestra di casa mentre l'uomo era in cortile

Rafael alla finale di Amici : sfuma la sfida ballo - Colpo di scena : finale Amici 18: Rafael Quenedit all’ultima puntata del talent show di Canale 5 Rafael Quenedit è il primo finalista di Amici 2019. In tanti hanno pensato che questa sera ci sarebbe stata la finale della categoria ballo, ma non è stato così: Rafael è riuscito a prendersi la maglia per l’accesso all’ultima puntata grazie al […] L'articolo Rafael alla finale di Amici: sfuma la sfida ballo, colpo di scena proviene da Gossip ...

Inter - Marotta scatenato dopo il via libera dell’Uefa : i nerazzurri sondano un grande Colpo dalla Selecao : Marotta sta lavorando sotto traccia per regalare un grande colpo all’Inter che probabilmente sarà di Antonio Conte dopo l’ottima notizia arrivata dall’Uefa in merito al Fair play finanziario, l’Inter si può concentrare sul calciomercato un po’ più a cuore leggero. Marotta sta infatti già muovendosi per rafforzare la rosa a disposizione del prossimo tecnico nerazzurro, che potrebbe essere Antonio Conte. Secondo ...

Giorgia Meloni - il Colpo a Matteo Salvini : chi strappa alla Lega. E Daniela Santanchè... : Sarebbe in corso un esodo dalla Lega di Matteo Salvini a Fratelli d'Italia. Gianpaolo Natali, consigliere comunale, ha già fatto il trasloco, ha annunciato Daniela Santanchè durante un comizio a Brescia. E non sarà il solo: "Altri consiglieri lo seguiranno". Anche se il Carroccio smentisce. "Quando

Tragico incidente a Reggio Calabria : muore 24enne sul Colpo schiacciata dalla sua auto : Un Tragico incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Pazzano, Provincia di Reggio Calabria. Nel Tragico scontro mortale ha perso la vita una giovane ragazza di Reggio Calabria, originaria di Stilo. Morta sul colpo per cause ancora in fase di accertamento Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex Strada Statale 110 all'altezza della periferia di Pazzano, una giovane ragazza originaria di Stilo di 24 anni, Maria Giovanna ...

VOTO DI SCAMBIO - OK SENATO : È LEGGE/ M5s esulta : 'Duro Colpo inflitto alla mafia!' : VOTO di SCAMBIO, approvata LEGGE al SENATO con 157 sì: esulta il vice premier M5s Luigi Di Maio, Grasso parla di 'LEGGE migliorativa'.

Dalla Spagna : Isco sarebbe sul mercato e la Juve potrebbe fare il Colpo : Il prossimo calciomercato potrebbe essere molto interessante a livello europeo: alcuni top club sarebbero pronti a rifondare la rosa, 'delusi' dall'andamento di questa stagione. Real Madrid, Paris Saint Germain e la Juventus sono solo alcuni dei club che potrebbero cambiare molto in estate: proprio la società spagnola sarebbe pronta ad investire in maniera massiccia, ma necessariamente dovrà pure alleggerire la rosa, cedendo anche alcuni pezzi ...