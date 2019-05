Agents of SHIELD la stagione 6 al via senza Coulson ma con Clark Greeg

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La sestadiofè quella del rilancio su tutta la linea: si svolge un anno dopo la precedente run, dovrebbe ambientarsi ben dopo gli avvenimenti di Avengers Endgame e soprattutto ripropone l’attoreGregg ma non nel ruolo di Philma in quelle del temibile Sarge. E la Marvel ha deciso di scommettere sul successo di questa serie che arriva in Italia a pochi giorni dalla messa in onda negli Usa tanto che è già stata messa in cantiere ancheof7. Per vedere la prima puntata delle 13 previste l’appuntamento è lunedì 3 giugno alle 21,00 su Fox (112, Sky).ofof, anticipazioni6 Le nuove vicende della serie, già rinnovata per la settima, partono con un salto temporale di un anno e con il team che si ritrova separato. La storia principale è divisa in due parti: la ricerca nello ...

ironkmcu : @NetflixIT raga ma la sesta stagione di agents of shield ??? - CabeYoJohansson : @akindofmememan Io devo guardare gli ultimi 2 episodi di agents of shield, gli ultimi 3 di pll: the perfectionist e… -