A che punto siamo con la Tav?

Pubblica amministrazione e digitale : a che punto siamo : Una delle note dolenti del nostro Paese è senza dubbio il difficile rapporto della Pubblica amministrazione con il digitale.Nonostante i tentativi di progresso fatti negli ultimi anni, infatti, l’Italia conferma tutt’ora le sue difficoltà rispetto agli altri paesi europei. A risentirne non è solo l’economia, ma anche la fiducia dei cittadini che, come vedremo, risulta essere piuttosto bassa nonostante i piccoli progressi fatti ...

Calciomercato Bari - il punto : l’obiettivo è sfoltire - scatta anche l’ora di Brienza : Dopo il fallimento, il Bari è ripartito con entusiasmo. Insediamento di De Laurentiis nella proprietà e dominio del girone I di Serie D, ma non ci si vuole fermare. Grossi investimenti saranno fatti per recitare un ruolo da protagonista anche in un difficilissimo raggruppamento meridionale di Serie C. E’ chiaro che, per rendere competitiva la squadra, dovrà essere messa in atto una mezza rivoluzione, andando a prendere calciatori di ...

Motori – Auto volanti : a che punto è Bosch e perché - entro 10 anni - rivoluzioneranno il traffico [GALLERY] : La tecnologia di Bosch insegna alle Auto a volare: i sensori per la guida Autonoma dalle Auto approdano sugli aerotaxi Imbottigliati nel traffico cittadino, una situazione frequente nelle città di tutto il mondo, non è raro che gli Automobilisti alzino gli occhi al cielo. Ed è proprio da lì che, fra non molti anni, potrebbe arrivare una soluzione tangibile. Il Boston Consulting Group prevede che, nel 2030, saranno 1 miliardo i voli in ...

A che punto è il governo con i decreti attuativi? E - soprattutto - cosa sono i decreti attuativi : Una legge è poco più che una buona intenzione se non vengono messi a punto quei dettagli che servono a renderla applicabile. Si chiamano decreti attuativi e, se la legge in sé è l'anima, possiamo paragonarli al corpo. OpenPolis ha fatto il conto di quanti ancora mancano. Il processo legislativo in Italia è complesso e lungo, e coinvolge numerosi attori. Comunemente si pensa solo al Parlamento. Qui le proposte di legge, e il tanto lavoro in aula ...

Pamela Prati - “la sua agente rivelerà che Mark Caltagirone non esiste. che fine farà a questo punto la showgirl?” : Attualità Anna Falchi: “Pamela Prati ha detto che si sposava per andare ospite un po’ qua e un po’ là. Mark Caltagirone non esiste” di F. Q. È la conferma che molti aspettavano da tempo e pare che stavolta a darla sarà proprio una delle agenti di Pamela Prati, ospite nella prossima puntata di Live Non è la D’Urso. ...

Sassuolo-Roma 0-0 - punto che serve a poco ai giallorossi : non basta l’assedio nel finale [FOTO] : 1/26 LaPresse/Filippo Rubin ...

Internazionali d’Italia - il punto più bello è di Del Potro : stop volley da applausi… anche da parte di Nole [VIDEO] : Internazionali d’Italia, un Del Potro parso in forma nonostante la lunga assenza dai campi quello visto ieri a Roma Internazionali d’Italia, Del Potro ha perso nella notte contro Djokovic al termine di un incontro fantastico, nel quale l’argentino ha avuto anche due match point. Del Potro è stato l’autore del punto più bello degli ultimi giorni, forse di tutto il torneo, una stop volley molto complicata da giocare, ...

MotoGP GP Francia 2019 - Valentino Rossi : “Pista che mi piace e punto al podio” : Nel weekend ritorna il Mondiale di MotoGP. Si gareggia in Francia a Le Mans e Valentino Rossi si presenta molto carico alla gara sul circuito francese. Il pilota della Yamaha è reduce da una gara sottotono in Spagna ad Jerez, dopo che era salito sul podio prima in Argentina e poi in Texas. Come riporta il sito Motorsport.com, Valentino Rossi ha parlato dei test svolti in Spagna e poi soprattutto del GP di Francia: “Il test di Jerez è stato ...

La polemica di Fucsovics sul punto che (dice) l'arbitro ha regalato all'avversario : Errare humanum est. Il giudice di sedia, Gianluca Moscarella, vede sula riga e non appena fuori il servizio e cambia il giudizio del giudice di linea. Anche se è il match point del tie-break, Marton Fucsovics non può sostenere di aver perso per quell'unico punto la partita contro Nikoloz Basilashvili, per quel servizio dell'avversario che per lui è dannatamente fuori. Ma certo, come altre volte, come per altri colleghi, come in altre partite, ...

A che punto è la sfida tra Cina - Canada e Usa sul caso Huawei : Riappare in tribunale, a Vancouver, la direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou , arrestata il 1 dicembre scorso in Canada su mandato degli Stati Uniti, che ne chiedono l'estradizione con accusa ...

[Il punto] Cannabis - sabato la marcia pro marijuana ma i medici confermano : anche quella light è dannosa : Il dibattito scoppiato improvvisamente attorno alla marijuana light conferma la capacità del leader della Lega, Matteo Salvini, di guidare e orientare il dibattito politico. "Strategia della ...

Perché l'antifascismo è un punto fermo non negoziabile : C’è sempre bisogno di antifascismo. Questo è il punto fermo non negoziabile.Un punto di necessità che le polemiche intorno all’annuale edizione del Salone del Libro di Torino ha riportato al centro del dibattito della cultura italiana seppur in maniera forzata.Per chi non lo avesse capito in questi anni è in gioco davvero un pezzo di democrazia perché l’Ur-Fascismo di cui parlava Umberto Eco ...

Marchetti (Sky) fa il punto sul mercato del Napoli : Calciomercato Napoli – Luca Marchetti, esperto di mercato per Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Insigne? Offerte per il talento di Frattamaggiore ne possono arrivare, ma penso che da ora in avanti per lui si possa parlare solo di rinnovo. E’ stata una settimana importante e dopo l’incontro chiarificatore sembra essere tornata la serenità. Come detto prima, se parleremo di Insigne in questo calciomercato lo faremo ...

Marchetti (Sky) fa il punto sul mercato del Napoli : Calciomercato Napoli – Luca Marchetti, esperto di mercato per Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Insigne? Offerte per il talento di Frattamaggiore ne possono arrivare, ma penso che da ora in avanti per lui si possa parlare solo di rinnovo. E’ stata una settimana importante e dopo l’incontro chiarificatore sembra essere tornata la serenità. Come detto prima, se parleremo di Insigne in questo calciomercato lo faremo ...