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Traffico Roma del 28-05-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 07 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 07.20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 28-05-2019 ore 07:30 (Di martedì 28 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 07.20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER Traffico INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA NEI TRATTI: LA STORTA – GIUSTINIANA E RACCORDO – VIA DI GROTTAROSSA SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO Traffico INTENSO SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI AL RACCORDO ANULARE E DA VIA DI CASALE DI S. BASILIO A VIA DI CASAL DEI PAZZI VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO PROVOCA 2 KM DI CODA IN DIREZIONE Roma RACCORDO ANULARE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA TRASPORTO PUBBLICO PER UN GUASTO AD UNA VETTURA IN VIALE DELLE MILIZIE LA LINEA TRAM 19 ...
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