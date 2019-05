romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 28 MAGGIOORE 07.20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI PERINTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA NEI TRATTI: LA STORTA – GIUSTINIANA E RACCORDO – VIA DI GROTTAROSSA SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICOINTENSO SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI AL RACCORDO ANULARE E DA VIA DI CASALE DI S. BASILIO A VIA DI CASAL DEI PAZZI VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO PROVOCA 2 KM DI CODA IN DIREZIONERACCORDO ANULARE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA TRASPORTO PUBBLICO PER UN GUASTO AD UNA VETTURA IN VIALE DELLE MILIZIE LA LINEA TRAM 19 ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - rallentamenti sulle principali strade di accesso in città. Approfondimenti su - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Flaminia Nuova code tra Raccordo Anulare e Viale di Tor di Quinto > centro anche per restring… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -