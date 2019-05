Strage di Bologna | il giudice revoca il proscioglimento di Paolo Bellini ex primula nera

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019), 66 anni, ex ‘’ di Avanguardia Nazionale, sarà nuovamente indagato per ladella stazione di. Il gip Francesca Zavaglia ha infattito ildel 28 aprile 1992 come chiesto dalla Procura gele che ha avocato a sé il fascicolo di indagine sui mandanti dell’attentato del 2 agosto 1980, 85 morti e oltre 200 feriti. Ilha dato sei mesi per svolgere indagini. La procura gele aveva chiesto ladelanche per un fotogramma che compare in un filmato amatoriale Super 8 girato da un turista tedesco in cui si notava una “spiccata somiglianza” fra una persona immortalata quella mattina nei pressi del primo binario poco dopo l’esplosione e. All’epoca, a differenza di quello che avviene oggi con gli smartphone, le riprese amatoriali erano rarissime ed erano realizzate solo da pochi ...

