Roma Servizi scolastici integrati verso la gara

Europee 2019 - a Roma oltre mille dipendenti Atac in permesso elettorale. Azienda costretta a rimodulare il servizio : Ci risiamo. Tornano le elezioni e a Roma i servizi pubblici vanno in crisi. In particolare i trasporti. Come già avvenuto con le amministrative 2016 e le politiche del 2018, anche in occasione delle Europee del 26 maggio oltre mille lavoratori di Atac, la municipalizzata capitolina del tpl, si assenteranno per svolgere, nel loro diritto, i ruoli di presidente di seggio, segretario, scrutatore e, soprattutto, rappresentante di lista. Questo ha ...

Cineca - sciopero solidale degli informatici contro 34 “esuberi” al Policlinico di Roma. A rischio concorsi e servizio di segreteria : Servizi di segreteria a singhiozzo, concorsi a rischio. Oggi i dipendenti del consorzio Cineca che gestisce l’informatica per l’università scioperano in solidarietà a 34 colleghi impiegati presso il Policlinico Umberto I di Roma trasferiti d’ufficio presso la sede di Bologna, a quattrocento chilometri di distanza. Il Cineca li ha trasferiti perché l’ospedale ha deciso di non affidare più direttamente i propri servizi al consorzio ma di ...

Cala fiducia Romani in istituzioni locali e soddisfazione per servizi pubblici : Roma, 23 mag. – Scende la fiducia dei romani nei confronti delle istituzioni locali, piu’ bassa della media nazionale, cosi’ come Cala la soddisfazione nei confronti dei servizi pubblici, in particolare nei trasporti. In crescita, invece, il tasso di occupazione cittadino e i servizi offerti online dall’amministrazione, cosi’ come e’ sopra la media il reddito complessivo. Roma consolida il lavoro statistico ...

LIVE Federer-Coric - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 2-6 6-4 2-1 - Federer parte bene al servizio nel terzo : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Roger Federer e Borna Coric. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena il secondo impegno della giornata per lo svizzero, il quale in mattinata si è sbarazzato abbastanza agevolmente del portoghese Joao Sousa per 6-4 6-3 in 81 minuti di gioco nella sua prima partita a Roma dopo tre anni. Il fuoriclasse elvetico ...

Maltempo Emilia Romagna : “Risolvere i disservizi telefonici a Ventasso” : Il blackout telefonico causa Maltempo avvenuto a Ligonchio, frazione di Ventasso, nell’Appennino reggiano, è al centro di un’interrogazione in Regione Emilia-Romagna a firma di Yuri Torri e Igor Taruffi di Sinistra italiana. “I cittadini di Ligonchio convivono, ormai da diversi giorni, con un blackout telefonico delle linee fisse che persiste dalle ultime nevicate avvenute di recente e sta creando grave disservizio alla ...

Roma. Sport al servizio della sicurezza : tornei - incontri e giochi per i più giovani : Sport e sicurezza. Un binomio giusto, perché per essere sicuri e garantire la sicurezza propria e altrui conoscere le tecniche

LIVE Musetti-Sinner - Semifinali Pre-Qualificazioni Roma 2019 IN DIRETTA : Musetti vince il primo set al tie-break - 6-5 e servizio Sinner nel secondo! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di semifinale delle Pre-Qualificazioni maschili degli Internazionali d’Italia di Roma! A sfidarsi saranno quelli che probabilmente sono i due più grandi talenti del tennis maschile italiano, e cioè Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, entrambi 17enni ma classe 2002 il primo e 2001, quindi con 18 anni da compiere il prossimo 16 agosto, il secondo. Musetti ha vinto ...

Tgr - servizio sui nostalgini di Mussolini : caporedattore Emilia Romagna si dimette : TgR Emilia Romagna Le polemiche per il servizio della TgR Emilia Romagna sulla manifestazione dei nostalgici di Mussolini a Predappio hanno avuto concrete conseguenze. Il capo redattore della Tgr Emiliano-romagnola, Antonio Farnè, ha infatti rimesso il proprio mandato. La decisione del giornalista è stata accolta dal direttore della testata Alessandro Casarin, come riferisce un comunicato di Viale Mazzini. Casarin – che aveva subito preso ...

Servizio tv su Predappio - salta il capo della TgR Emilia-Romagna : Il 'caso Predappio' costa il posto al caporedattore della Tgr dell'Emilia Romagna Antonio Farnè. Quest'ultimo, sabato a metà giornata, ha comunicato le sue dimissioni al direttore della testata ...

Un talento al giorno - Justin Kluivert : figlio d’arte al servizio della Roma : Ala destra di grandissima velocità, Justin Kluivert, figlio di Patrick, compie oggi 20 anni. Cresce nelle giovanili dell’Ajax. Classe ’99, Kluivert è un esterno moderno, capace di svariare e abilissimo nel dribbling. Creatività ma anche abilità sotto porta, Kluivert è stato lanciato da titolare nell’Ajax nel gennaio 2017 e nei primi sei mesi da professionista segna 2 gol. La seconda stagione gioca con più continuità e ...

Rai - cambiamenti al TgR Emilia Romagna dopo il servizio su Predappio : A una settimana dai fattii, si registrano le prime conseguenze nella redazione della TgR Emilia Romagna, che lo scorso 26 aprile, nell'edizione del Tg regionale della 19.30, ha trasmesso un servizio di copertura sulla commemorazione di Mussolini a Predappio. Servisio ora espunto dall'edizione e quindi non consultabile online.prosegui la letturaRai, cambiamenti al TgR Emilia Romagna dopo il servizio su Predappio pubblicato su TVBlog.it 04 ...

Servizio Rai su commemorazione a Predappio - si dimette il caporedattore del Tgr Emilia-Romagna : «Antonio Farnè resta a disposizione del direttore Alessandro Casarin per un nuovo incarico nell'ambito del Tgr», chiude così la nota con la comunicazione delle dimissioni del caporedattore ...

Il capo redattore della Tgr Emilia-Romagna rimette il mandato dopo il servizio su Predappio : Il capo redattore della Tgr Emilia-Romagna Antonio Farnè ha rimesso il mandato di responsabile della testata, dopo le polemiche a seguito del servizio sulla manifestazione di Predappio, andato in onda il 28 aprile nell’edizione delle 19.30. ...

Il caporedattore della Tgr Emilia Romagna rimette il mandato dopo il servizio su Predappio : Ha rimesso il mandato il caporedattore del Tg3 Emilia Romagna, Antonio Farnè, dopo le polemiche per il servizio andato in onda domenica 28 aprile sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio. Lo rende noto la Rai in un nota: “Il direttore Alessandro Casarin - si legge - ha accolto questa decisione e ha affidato l’interim della redazione Emilia Romagna a Ines Maggiolini, già capo redattore Tgr Lombardia, e ...