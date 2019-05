ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) Il mondo dello sport abbatte il muro dello jus soli. Il Consiglio federale della, la Federazione atletica, ha infatti modificato lesui primati nazionali. Fino a qualche giorno fa, gli atleti considerati solo in parte italiani potevano diventare campioni azzurri, ma non potevano stabilire ilnazionale. Con la modifica della, invece, i primati nelle categorie cadetti e allievi possono essere riconosciuti se gli atleti stranieri sono tesserati per una società italiana, risiedono in Italia e frequentano le scuole italiane. Ad aver contribuito alla svolta è stata Great Nnachi, ragazza torinese-nigeriana di 14 anni con un talento particolare nel salto con l’asta, la cui storia è raccontata oggi da Repubblica. Un mese fa Great ha conquistato il mondo dell’atletica superando quota 3.70, poi, la settimana scorsa, ha superato ancora se stessa, arrivando a ...

dicofilo : RT @napolista: La #Fidal cambia le norme e riconosce i record dei millennials di origine straniera - ilNapolista - dicofilo : RT @SSCNapoliNews: La Fidal cambia le norme e riconosce i record dei millennials di origine straniera - SSCNapoliNews : La Fidal cambia le norme e riconosce i record dei millennials di origine straniera -